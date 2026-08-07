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El premio que le dieron a Luis Díaz tras su golazo con el Bayern Múnich frente a Aston Villa

El colombiano no fue titular, pero se quedó con los aplausos de los 39.000 asistentes al partido amistoso en Hong Kong.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de agosto de 2026 a las 11:57 a. m.
Luis Díaz salió elegido como MVP del partido de Aston Villa vs. Bayern Múnich
Luis Díaz salió elegido como MVP del partido de Aston Villa vs. Bayern Múnich Foto: Getty Images // @IMiaSanMia

Luis Díaz fue la figura del partido amistoso entre Aston Villa y Bayern Múnich. Luego del pitazo final, los organizadores le entregaron el premio a mejor jugador del partido (MVP) y recibió una sonora ovación de los 39 mil asistentes al duelo disputado en Hong Kong.

Luis Díaz anotó al Aston Villa el primer gol de la temporada en Bayern Múnich
Primer golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada: video del tanto vs. Aston Villa

Lucho no fue titular en el esquema de Vincent Kompany; sin embargo, entró al minuto 63 y su impacto fue instantáneo. El guajiro se convirtió en un dolor de cabeza para la defensa del conjunto villano, que no lo pudo frenar ni poniendo doble marca.

La cereza sobre el pastel llegó al minuto 74. Luis Díaz enganchó hacia adentro y sacó un fuerte remate con la pierna derecha que se coló por encima del arquero Marco Bizot.

Ese tanto alargó la ventaja a favor del Bayern Múnich, que minutos más tarde recibió el descuento de Aston Villa y cerró su gira por hacia con una victoria por la mínima diferencia (2-1).

Declaraciones de Vincent Kompany

Luis Díaz dejó buenas sensaciones en su regreso al Bayern. Aunque no tuvo muchos minutos porque acaba de regresar de las vacaciones, dio muestras de recuperación tras verse muy cansando en el último partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Kompany recuperará el resto de la plantilla la próxima semana, cuando se sumen Harry Kane, Dayot Upamecano y Michael Olise. De momento ha podido probar algunos fichajes, ver jugadores de la cantera y sacar algunas conclusiones de cara al inicio de la temporada.

HONG KONG, CHINA - AUGUST 6: Luis Diaz of FC Bayern Munich reacts during the Bayern Munchen Training Session in the Kai Tak Stadium on August 6, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Joseph Dinesh Daniel/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Así le fue a Luis Díaz en el amistoso de Aston Villa vs. Bayern Múnich: brilló en Hong Kong

“Estamos intentando encontrar nuestra forma lo más rápido posible, pero en esta etapa de la pretemporada contra un sólido equipo del Villa, quedé realmente satisfecho con nuestro rendimiento”, indicó el técnico belga en rueda de prensa.

Bayern Múnich ganó los dos partidos que jugó en Asia. El pasado martes venció a Jeju United y este viernes repitió la dosis ante Aston Villa, aún cuando no cuenta con varias piezas importantes.

HONG KONG, CHINA - AUGUST 07: FC Bayern Munchen attacker Luis Díaz warm up before game during the Audi Football Summit 2026 match between FC Bayern München and Aston Villa at Kai Tak Stadium on August 07, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Clicks Images/Getty Images)
Luis Díaz en el calentamiento previo al partido de Aston Villa vs. FC Bayern. Foto: Getty Images

Para ser honesto, quedé impresionado con todos los jugadores. Es difícil entrar en estos partidos con tantos jugadores que aún tienen que regresar. Obviamente, algunos jugadores son todavía jóvenes, algunos nunca han jugado contra un equipo de este nivel. Pero, por ejemplo, si miro a Tim (Binder) y Maycon (Cardozo), cómo defendieron, cómo lucharon, los duelos en los que se metieron, sé lo difícil que es ofrecer un buen rendimiento”, analizó Kompany.

Al DT le preguntaron si pienza hacer algún movimiento más en el mercado de fichajes. “No es mi responsabilidad responsabilidad hablar del mercado para salidas o llegadas. Hicimos gran parte de la actividad de transferencias que queríamos hacer realmente temprano. Todavía estamos recibiendo jugadores de vuelta de vacaciones, nuestro equipo se desarrollará a partir de ahí”, indicó.

Bayern Múnich estará viajando en las próximas horas de regreso a Alemania, donde enfrentará a RB Leipzig en otro amistosos de pretemporada el próximo 15 de agosto.