Primer golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada: video del tanto vs. Aston Villa

Empezó de forma magistral la nueva temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich. Al colombiano le bastaron 10 minutos en el segundo amistoso de la pretemporada vs. Aston Villa para anotar un golazo que sirvió para el 2-0 parcial de los suyos.

Fue una anotación con su sello, donde se interiorizó desde el costado izquierdo y sacó luego un remate potente. Con ayuda del horizontal, el tiro acabó metiéndose de pica barra.

A falta de siete minutos del final el rival del Bayern logró descontar, pero no revertir la ventaja que ya habían logrado los alemanes. Con el pitazo final se decretó un 2-1, el cual configuró el segundo triunfo al hilo de los dirigidos por Vincent Kompany.

Días atrás se habían hecho a otro triunfo vs. Jeju por 1-2. En dicho compromiso el guajiro ingresó solo 13 minutos y su DT aclaró que no iba a ser de la partida este viernes por no estar aún listo para ello tras las vacaciones.

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En racha positiva

Bayern Múnich luego de haber superado al Aston Villa deberá mirar hacia el futuro cercano donde le quedan aún dos amistosos más antes del inicio de la temporada formal que será el sábado, 22 de agosto.

El juego que tiene en la mira el equipo germano está previsto para el sábado, 15 de agosto, que será vs. RB Leipzig. A los pocos días (18 de agosto) cerrará la preparación contra Heidenheim.

Una vez los rojos hayan acabado con su época de amistosos, se adentrarán en lo que es la Supercopa Alemana, Bundesliga y DFB-Pokal (Copa de Alemania). Un partido de cada competencia jugarán entre la última semana de agosto y primera de septiembre.

Calendario de Bayern Múnich en el inicio de la temporada 2026/2027:

(Supercopa Alemana) Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: sábado 22 de agosto a la 1:30 p.m.

(Fecha 1 de la Bundesliga) Bayern Múnich vs. Stuttgart: viernes 28 de agosto a la 1:30 p.m.

(1era ronda de la DFB-Pokal) Osnabrück vs. Bayern Múnich: miércoles 2 de septiembre a la 1:45 p.m.

Lucho Díaz en alza

De manera progresiva se ha visto a Luis Díaz reincorporarse a su club tras haber hecho parte de la Selección Colombia en el pasado Mundial 2026.

De 13 minutos que jugó el partido pasado, ahora pasó a sumar un total de 28 con una calificación de 7.5 luego de haber sido autor de unos de los goles. En otras estadísticas se le resalta que hizo el 82% de los pases y tocó 20 veces le balón.

Luis Díaz jugó su segundo amistoso de pretemporada en Hong Kong. Foto: Getty Images

Con el paso de los entrenamientos se espera que esté cada vez más fino para lo que será afrontar su segunda campaña en Bayern Múnich, luego de haber sido tentado en el mercado para ir Al-Hilal que lo quiso a cambio de cifras millonarias.

Al final, y a pesar de que se trataba de una propuesta jugosa para Lucho Díaz, este decidió dar el ‘no’ y Bayern Múnich también se opuso a la salida del colombiano a quien apenas ha disfrutado una campaña donde anotó 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos jugados.