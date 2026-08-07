Rodri escogió su nuevo equipo: anuncio oficial tras las ofertas de Real Madrid y Barcelona

Rodri está decidido a firmar como nuevo jugador del FC Barcelona. Así lo confirmó su representante, Pablo Barquero, luego de sostener llamadas telefónicas con el técnico Hansi Flick y descartar la opción que tenía de unirse al Real Madrid.

Definido el futuro de Vinicius Jr: llegó a un acuerdo oficial y firmó contrato hasta 2032

“Por respeto a Madrid, ya que han sido de clase, Rodri les informó que su decisión es unirse al Barça”, apuntó en unas declaraciones citadas por ‘El Larguero’ de la Cadena SER.

Las negociaciones entre Barcelona y Manchester City ya están en marcha. Los últimos reportes hablan de una primera oferta por 50 millones de euros que no cumplió las expectativas del club inglés.

Rodri espera que su regreso a la liga española se termine de concretar en las próximas horas. Todo depende del Manchester City, pues los términos económicos y deportivos de su contrato quedaron completamente establecidos.

Manchester City le tiene reemplazo

Mientras avanzan las negociaciones con el Barça, la dirigencia del Manchester City ya tiene un serio candidato para reemplazar a Rodri en el esquema titular de Enzo Maresca.

Ayyoub Bouaddi, revelación de Marruecos en el Mundial 2026, se encuentra en “etapas finales” de su negociación con el conjunto ciudadano. Fabrizio Romano aseguró que “está a punto de llegar a un acuerdo con Lille por Bouaddi, mientras que las conversaciones del lado del jugador están en curso”.

Ter Stegen sale del Barcelona: firmó hasta 2027 con otro multicampeón de Champions League

Bouaddi tiene 18 años de edad y juega en la posición de mediocampista central. Aunque ya había dado de qué hablar en la Ligue 1, su explosión vino con la camiseta de Marruecos en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica.

Desde entonces ha sido relacionado con múltiples clubes en Europa, pero ninguno tan insistente como el Manchester City. La idea de los sky blues es concretar el fichaje de Bouaddi justo después de que se anuncie la salida de Rodri al Barcelona.

¿Quién es Rodri Hernández? Trayectoria, logros y títulos

Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, es un mediocampista de 30 años que inició su carrera profesional con la camiseta del Villarreal en 2015. Tres años después pasó al Atlético de Madrid y desde allí dio el salto al Manchester City por pedido de Pep Guardiola.

Rodri es el nuevo ganador el Balón de Oro. Foto: AFP

En el conjunto ciudadano se convirtió en pieza fundamental para dominar la Premier League durante varios años y conseguir el primer título de Champions.

Rodri fue elegido como ganador del Balón de Oro en 2024, superando en las votaciones a Vinicius Jr. y convirtiéndose en el segundo español en ganar el prestigioso galardón después de Luis Suárez (1960).

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 55 millones de euros. Actualmente, tiene contrato firmado con el Manchester City hasta el 30 de junio de 2027.