Figura del Barcelona anunció su salida y se despidió: “Me llevo muchos recuerdos especiales”

Marcus Rashford no continuará siendo jugador del FC Barcelona para la próxima temporada. El delantero, que estuvo disputando el Mundial 2026 con Inglaterra, anunció su salida y se despidió de la afición con unas cortas palabras de agradecimiento.

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El conjunto catalán tenía una opción de compra sobre Rashford; sin embargo, decidió dejarla pasar. El jugador emprenderá su vuelo de regreso a territorio inglés para presentarse en la sede del Manchester United, club al que pertenecen sus derechos.

“Estoy muy agradecido con todos en el club por hacer que mi estancia aquí haya sido una experiencia tan positiva y memorable. He disfrutado de cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales”, escribió en su cuenta de Instagram.

Rashford salió del Barcelona con 49 partidos jugados, 14 goles y 14 asistencias en total. Durante su estancia en el Camp Nou fue habitual suplente de Raphinha y quedó en el recuerdo por el golazo de tiro libre que marcó en el último clásico contra el Real Madrid.

“Les deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y muchos éxitos en la próxima temporada. Visca el Barça”, finalizó.

En los comentarios recibió mensajes de varios amigos que deja en Barcelona. “Te echaré de menos, hermano”, le escribió Gavi.

“Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de nosotros”, publicó la cuenta oficial del club azulgrana.

Barcelona tiene reemplazo para la salida de Rashford. Anthony Gordon, su compañero de la selección de Inglaterra, será la principal alternativa para la posición de extremo izquierdo.

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En este mercado de fichajes también contrataron al alemán Karim Adeyemi, que puede ocupar esa misma posición. Con esos dos movimientos queda claro que Raphinha pasará a ocupar el puesto de media punta detrás de Ferran Torres o el delantero que termine llegando en las próximas semanas.

Barcelona es el vigente campeón de LaLiga de España y su gran objetivo es llegar a la final de la Champions League tras más de una década sin hacerlo. Su máximo rival, el Real Madrid, ha hecho un mercado de fichajes casi imposible de igualar con grandes nombres para todas las líneas del campo.

Escudo del FC Barcelona en la camiseta para la temporada 2026-2027. Foto: NurPhoto via Getty Images

La salida de Rashford se da en medio del viaje de Barcelona a Inglaterra para enfrentar su primer amistoso de pretemporada ante Birmingham City. Luego de eso se trasladarán a Italia para enfrentar a Nottingham Forest y Udinese.

La presentación oficial de la plantilla será en el mes de agosto, en el Camp Nou, enfrentando a Al-Ahly de Egipto. Para ese día ya deberían estar listos los nuevos fichajes que faltan por llegar, especialmente un defensor central y un delantero centro.