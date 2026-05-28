Barcelona pagaría una millonada por Julián Álvarez: Fabrizio Romano reveló la cifra

El interés del FC Barcelona por Julián Álvarez parece ser real y la prensa europea ya da detalles de lo que sería el bombazo en el próximo mercado de fichajes. El futbolista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, y que se espera que esté en el Mundial 2026, tiene contrato con Atlético de Madrid.

Primer fichaje confirmado del Barcelona: llega desde la Premier League y firma por cinco años

Fabrizio Romano, reconocido periodista deportivo cercano al mercado de fichajes del fútbol internacional, amplió detalles de lo que sería la millonaria oferta que desde FC Barcelona le harían al Atlético de Madrid por Álvarez.

🚨🔵🔴 Barcelona are preparing first official bid for Julián Álvarez, to be sent soon — and without any players included.



Julián informed Atléti of desire to leave after rejecting a new deal months ago.



❗️ After direct meeting with agent & intermediaries, Barça will send a bid. pic.twitter.com/HNghMCJPy8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Julián Álvarez al Barcelona “estaría en 100 millones de euros”

“Barcelona prepara su primera oferta oficial por Julián Álvarez, que se enviará próximamente, sin incluir a ningún jugador. Julián comunicó al Atlético de Madrid su deseo de marcharse tras rechazar una renovación hace meses“, fue lo primero que dijo Fabrizio Romano.

Y luego dio detalles del valor: “La tarifa final se aclarará tan pronto como se envíe. Podría estar en el rango de €100m”.

🚨🔵🔴 More on Julián Álvarez story reported earlier: the official bid has not been submitted yet, it will be sent in the next days.



It will NOT include any players as revealed, and final fee will be clarified as soon as it’s sent (could be in the region of €100m). pic.twitter.com/CiQRtqkfnq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Esto solo agiganta los rumores que desde hace semanas vienen circulando entre la prensa de España. Julián, que llegó al Atlético de Madrid procedente del Manchester City, se volvió una figura de ataque importante en el cuadro colchonero, aunque siempre ha sido ligado con el elenco culé.

Lo que el Atlético tiene seguro es que recibirá una millonada por Julián Álvarez. El argentino tiene contrato allí hasta mediados de 2030, por lo que cualquier club que se quiera hacer con sus servicios deberá desembolsar una buena cantidad al equipo que dirige Diego Simeone.

¿A cambio de cuánto dinero dejaría ir Atlético de Madrid a Julián Álvarez?

Se trata de uno de sus jugadores estrella, y ya empieza a sonar información de que el elenco de la capital española tendría como referencia un mínimo de dinero para soltar al delantero de 26 años.

El periodista César Luis Merlo reporta, desde Argentina: “Atlético de Madrid, en principio, estaría dispuesto a dejarlo salir por €150M”. Esta cifra es significativamente menor a los 100 millones de euros que reportan desde Europa.

🚨Barcelona acordó los términos personales con Julián Álvarez.

*️⃣Ahora, el club prepara una oferta sin jugadores de por medio para el Atlético Madrid, que en principio estaría dispuesto a dejarlo salir por €150M. pic.twitter.com/vQMOEKeYos — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 28, 2026

Lo que sí coincide en todas las versiones de la prensa es que Barcelona ya habría acordado los términos personales con Julián Álvarez. Quiere decir que el negocio podría materializarse con el pasar de las semanas, a puertas de la segunda participación de la araña en una Copa del Mundo.

Se vienen horas cruciales, mientras Julián está atento a la lista de convocados de la Selección Argentina que Lionel Scaloni entregaría este sábado 30 de mayo.