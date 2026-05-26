Tristeza en el FC Barcelona: leyenda histórica se va después de 14 temporadas y 38 títulos

Alexia Putellas, leyenda histórica del FC Barcelona, pondrá fin a su historia vestida de azulgrana. Este martes anunció su salida del club después de 14 temporadas y 38 títulos en total.

La futbolista catalana, de 32 años y que llegó al Barça en el 2012 procedente del Levante UD, se despedirá oficialmente en un acto que tendrá lugar este miércoles en el Spotify Camp Nou.

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Posteriormente, ese mismo día, disputará su último partido de local en el Estadio Johan Cruyff ante la Real Sociedad, antes de vestir la camiseta azulgrana por última vez en la última jornada de la Liga F el domingo frente al Madrid CFF.

De esta manera, la doble ganadora del Balón de Oro y capitana del equipo cierra su capítulo en el Barcelona tras haber disputado 507 partidos, una cifra que la sitúa como la segunda jugadora de la historia con más apariciones solo por detrás de Melanie Serrano (516).

Además, es la máxima goleadora de la historia, con 232 goles, y ha conseguido un total de 38 títulos vestida de azulgrana: cuatro Champions, diez Ligas, diez Copas de la Reina, seis Supercopas de España y ocho Copas Catalunya.

La carta de Alexia Putellas

Su despedida la ha anunciado con una carta abierta a la afición del FC Barcelona. “A ver por dónde empiezo... Culers, recuerdo lo primero... A ver... Recuerdo la primera vez que oí sus gritos. Tenía 6 años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre. En ese momento yo sólo veía a hombres jugando en el estadio”, empezó.

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“Nunca se me habría ocurrido que allí mismo algún día serían más de 90.000 culers los que gritarían mi nombre. Todavía puedo oír la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça en las categorías inferiores. Al principio sí que me costó”, señaló.

Alexia considera que “siempre” estará en deuda “con estos colores”. Durante años fue la principal cara del proyecto femenino del Barcelona y cerró su paso con el cuarto título de Champions League, que consiguieron el fin de semana pasado ante Lyon.

Alexia Putellas, del Barcelona, hace un gesto hacia los aficionados al final del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones Femenina Foto: AP Photo/Joan Monfort

“Hemos traído al equipo femenino más lejos de lo que nunca habíamos imaginado. Al inicio ser jugadora de fútbol no estaba ni tan siquiera reconocido como una profesión”, declaró.

Su salida se da por convicción propia. “Con una exigencia y obsesión diaria por buscar la mejora constante durante 14 años. Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias. Y yo reconozco que me he vaciado”, dijo.

“Por eso quería deciros que este miércoles será mi último partido como jugadora del FC Barcelona. He sido y siempre seré una culé más como ustedes. Por eso no quiero que sea un momento triste. Esto sólo es una etapa que termina. Pero, por suerte, nací y moriré culé. Por tanto, nos volveremos a ver”, finalizó.