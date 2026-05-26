¿Quién es Inés García? Todo sobre la nueva novia de Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona

El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la creadora de contenido española Inés García han captado la atención de los medios de comunicación y las redes sociales tras aparecer juntos en la cena oficial de final de temporada del club catalán. El encuentro público, sumado a reportes de prensa sobre su presencia en eventos privados y vacaciones compartidas, ha desatado múltiples versiones sobre un posible vínculo sentimental que, hasta la fecha, no cuenta con un pronunciamiento oficial por parte de los involucrados.

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Inés García es una joven española de 21 años, residente en Sevilla, cuyo foco principal de actividad digital se centra en la publicación de contenidos relacionados con la moda, los viajes y el estilo de vida. De acuerdo con las métricas observadas en sus perfiles públicos, su exposición junto al futbolista de 18 años ha generado un notable incremento en sus comunidades virtuales.

Se registran que, en el transcurso de las últimas semanas, García incrementó sus seguidores en Instagram, pasando de una base cercana a los 90.000 usuarios a superar los 200.000. Una tendencia similar se ha manifestado en su cuenta de TikTok, donde su audiencia se consolidó en torno a los 700.000 seguidores. A través de sus historias temporales en dichas redes, la joven ha compartido fragmentos de sus actividades cotidianas, algunas de las cuales coinciden con los destinos geográficos atribuidos a sus encuentros con el deportista.

A la par del crecimiento de sus métricas, la atención digital se ha volcado hacia la difusión de un video antiguo de la creadora de contenido rescatado por usuarios de TikTok. En la grabación, García analiza de manera general los comentarios que recibía el jugador respecto a su antigua relación con la cantante argentina Nicki Nicole. En dicho fragmento, la influencer reflexiona sobre los cuestionamientos del público referidos a si determinados perfiles generarían interés fuera del ámbito del éxito profesional y deportivo.

“Dicen: ‘si no fuera millonario, si no fuera futbolista, nunca te hubieses fijado en él’. Pues no, porque quizás no lo hubiera visto en la vida. Entonces, ¿no te hubieras fijado en él si no fuera futbolista? Pues seguramente no”, expresa García en la pieza audiovisual de referencia.

La difusión de este antiguo clip ha generado opiniones divididas en la sección de comentarios de las plataformas digitales. Por un lado, sectores de la audiencia catalogan las declaraciones bajo un marco de “hipocresía” a la luz de los recientes acontecimientos. Por otro lado, diversos usuarios defienden la postura de la creadora de contenido, argumentando que sus palabras reflejan una realidad estadística sobre la visibilidad pública de las figuras del deporte y que la situación está siendo interpretada fuera de su contexto original.

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Nacido el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España, y con raíces familiares en Marruecos y Guinea Ecuatorial, Lamine Yamal se ha consolidado como uno de los talentos más prominentes del balompié internacional. Formado en la cantera de La Masía, hizo su debut oficial con el primer equipo del FC Barcelona en abril de 2023, a la edad de 15 años, estableciendo un récord histórico. Su desempeño con la Selección de España y el club del Barca lo ubica de forma constante bajo el escrutinio de la prensa deportiva y del corazón.

A pesar de los intentos del jugador por mantener su privacidad, su entorno afectivo ha sido recurrente en la agenda mediática. Durante la Eurocopa 2024, se le vinculó inicialmente con la joven catalana Álex Padilla, con quien compartió celebraciones de campeonato y vacaciones. Posteriormente, la prensa europea reportó un acercamiento con la artista argentina Nicki Nicole, un vínculo que, de acuerdo con informaciones atribuidas al entorno del propio jugador, concluyó en términos cordiales antes de que comenzaran los reportes sobre su actual cercanía con Inés García en eventos como el concierto de Bad Bunny o estancias en la isla griega de Zakynthos.