Hermano de Luis Andrés Colmenares lo recordó en su cumpleaños y publicó una foto con IA que conmovió a miles

Jorge Colmenares conmovió a miles de personas en redes sociales luego de compartir un emotivo mensaje dedicado a su hermano, Luis Andrés Colmenares, en el día en que habría celebrado sus 36 años de vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 76 mil seguidores, Jorge abrió su corazón y recordó a quien considera uno de los pilares más importantes de su vida.

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Con palabras cargadas de nostalgia, amor y reflexión, el abogado expresó cuánto le ha hecho falta su hermano desde su fallecimiento, ocurrido en 2010 en un caso que marcó al país entero.

“Hola, hermano mayor”, escribió al inicio del mensaje que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

En la publicación, Jorge recordó que Luis Andrés nació un 23 de mayo, una fecha que, según contó, también coincide con el cumpleaños de su abuelo Andrés Escobar, a quien describió como “su abuelo del alma”. Además, destacó la importancia que tiene ese día para toda la familia y la profunda huella que dejó su hermano en quienes lo conocieron.

Jorge Colmenares recordó a su hermano Luis Andrés Foto: Facebook: Jorge Colmenares/KienyKe

“Un 23 de mayo, hace 36 años, Dios les daba a mis papás el más grande regalo, disfrazado de su primer hijo, su primogénito… y ese eras tú, hermano mío”, expresó.

A lo largo del mensaje, Jorge Colmenares dejó ver el dolor que todavía acompaña a su familia y aprovechó el espacio para preguntarse cómo sería actualmente la vida de Luis Andrés si estuviera vivo. En medio de la emotiva reflexión, mencionó algunos de los interrogantes que constantemente pasan por su mente y que, asegura, nunca tendrán una respuesta clara.

“¿En qué estarías hoy? ¿Cómo sería la familia que estoy seguro habrías consolidado? ¿Hasta dónde te habría llevado tu gran inteligencia? ¿Cómo serían mis sobrinos?”, escribió.

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Sin embargo, más allá de la tristeza, también quiso rendir homenaje al vínculo que construyó junto a su hermano y al papel que tuvo en su vida. Jorge aseguró que Luis Andrés sigue siendo su ejemplo, su mejor amigo y una de las personas más importantes que ha tenido.

“Lo que sí sé es que el 23 de mayo siempre será una fecha importante en mi corazón. Hoy cumpliría años de vida mi ídolo, mi ejemplo a seguir, mi mejor amigo, mi hermano”, agregó.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la imagen que acompañó la publicación. Utilizando inteligencia artificial, Jorge recreó una selfie en la que aparece junto a Luis Andrés, mostrando cómo se verían actualmente compartiendo juntos ese momento especial.

La fotografía despertó cientos de comentarios de apoyo y mensajes de cariño por parte de usuarios que aseguraron sentirse profundamente conmovidos con el homenaje.

“Aquí está ese selfie que refleja la alegría que tendríamos hoy. Te amo, gordo”, concluyó.