Violeta Bergonzi destapó conflicto con Valentina Taguado y ventiló inesperado dato

Violeta Bergonzi, reconocida presentadora del Canal RCN y ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity, rompió el silencio sobre los problemas que tuvo hace algunos meses con Valentina Taguado, quien fue su compañera dentro del programa de cocina.

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En entrevista con el pódcast Realidades ocultas, la comunicadora habló directamente sobre lo ocurrido con Valentina y dejó en claro que no se sentía cómoda con todo lo que ella estuvo mencionando en los programas en los que ha trabajado.

Hizo referencia a algunas situaciones en específico y se mostró firme al hacer respetar su trabajo y su trayectoria en la industria del entretenimiento. Además, reveló que no habría sido invitada a ¿Qué hay pa’ dañar? cuando su excompañera hacía parte del grupo de presentadores, presuntamente por decisión de ella misma.

Valentina Taguado estuvo junto a Violeta Bergonzi en 'MasterChef Celebrity'. Foto: x

“Yo dije: ‘Un momento. Ni pirob#, ni araña, ni en tu cochina vida me vas a patear. Ni en tu sueño más profundo. ¿No me vas a invitar a tu programa? ¿Estoy vetada? Perfecto, entonces lo hago a través de mis redes”, dijo frente a los micrófonos del programa digital.

Frente a miles de personas que conectaron con el contenido, Violeta Bergonzi aseguró que, al darse cuenta de las fuertes palabras que estaban utilizando para referirse a ella, quiso tener un espacio en el programa de entretenimiento, el cual era transmitido a través de YouTube y la aplicación oficial del Canal RCN.

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No obstante, esto no pudo llevarse a cabo, pues, según afirmó, Valentina habría entregado una lista con los nombres de las personas a las que no quería entrevistar.

“Yo contacté a la productora y me dijeron que la niña tiene una lista de personas que no pueden ir a su espacio. Ah, listo, perfecto”, afirmó.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas en redes sociales reaccionaron a las declaraciones de Violeta y expusieron sus puntos de vista a través de la sección de comentarios.

“Valentina Taguado es la persona más prepotente que existe”; “Mmm, no sé, yo creo que Violeta puede estar exagerando” y “Siempre que habla de Valentina es para decir algo malo, ya que hable de otras cosas” son algunas de las palabras que se leen.