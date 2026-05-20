“Lo odiaba”: Valentina Taguado destapó inconveniente que tuvo con excompañero de ‘Los impresentables’

Valentina Taguado, una locutora, presentadora y creadora de contenido muy reconocida en la actualidad colombiana, se sinceró en una reciente entrevista con Juanpis González y reveló que, en los inicios de Los impresentables, no logró congeniar con uno de sus compañeros.

Presentadores de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ revelaron en SEMANA si les molesta que los comparen con Valentina Taguado

La mujer, que suma millones de seguidores en sus redes sociales, habló de algunos de los momentos más importantes de su carrera en los medios de comunicación hasta ahora y confesó cómo fue para ella empezar a trabajar con Pipe Flórez, quien continúa en el segmento digital de la estación de radio.

“Yo entro a Los 40 y entro solo con Roberto. O sea, éramos solo los dos, no habíamos conseguido un tercero. No nos conocíamos, la gente piensa que nosotros ya nos conocíamos y por eso nos llevamos tan bien y nos entendíamos, pero no. Gracias a una reunión que se hizo al principio, fluimos sabiendo cuáles eran los límites”, aclaró.

Valentina Taguado, exlocutora de 'Los Impresentables'. Foto: x

Sin embargo, con el paso del tiempo y debido al éxito del programa, fueron trasladados a una cabina más grande, buscando a su vez ampliar el grupo de locutores con el fin de hacer más dinámica la conversación y escuchar una mayor cantidad de puntos de vista.

“Después llegó Pipe, y yo a Pipe lo odiaba. Pipe lo sabe, porque la gente piensa que ese tipo de entretenimiento es solo sentarse, hablar y ya, y entonces, en ese momento, Pipe tampoco era locutor, como yo, pero también yo ya tenía tiempito con Roberto, que me enseñó todo en locución”, dijo frente a sus seguidores.

Valentina Taguado destapó amarga experiencia laboral; habló de excompañera y despertó reacciones

Valentina confesó que, en ese momento, consideró que su nuevo compañero no estaba poniendo de su parte para sacar adelante el proyecto y que requería de un entrenamiento para integrarse de manera eficiente a la dinámica.

“Yo decía: ey, uno no se la puede ganar tan fácil”, señaló entre risas.

Posteriormente, y teniendo en cuenta su punto de vista, una persona, de quien prefirió no revelar su identidad, le hizo saber que Pipe podría ser reemplazado por otro talento que congeniara con los presentadores ya establecidos.

“Yo soy del pensamiento de que sol sale para todos (...) entonces yo les dije: no, no sean así. O sea, si ustedes no le han enseñado nada, si él no es locutor, lo traen acá a sentarse, ¿qué va a ver? Así no funciona la gente (...) Y bueno, como que ya empecé a explicarle cómo funcionaba y terminamos queriéndonos mucho", recordó.

Dejó claro que Pipe impulsó su carrera y se convirtió en una de las figuras más queridas, pues logró conectar con miles de espectadores que se identificaron con su personalidad. Finalmente, fortalecieron su relación y él se convirtió en uno de sus grandes amigos en el medio.