Millonarios, beneficiado tras el Boston River vs. O’Higgins: tabla de posiciones en Sudamericana

Millonarios se ve beneficiado tras el triunfo 3-2 de Boston River, sobre O’Higgins, por la quinta fecha del grupo C en la Copa Sudamericana. El juego se llevó a cabo este miércoles, 20 de mayo de 2026, en el estadio Centenario de Montevideo en Uruguay.

¿Por qué se beneficia Millonarios? Porque llega a la última fecha dependiendo de sí mismo para clasificar, al menos, a playoffs de Copa Sudamericana. Incluso podría acabar como líder y entrar a octavos de final, pero ahí sí depende de São Paulo.

Tabla de posiciones en el grupo C de Sudamericana: Millonarios, con más vida que nunca

São Paulo es líder de la zona con 9 puntos, seguido de Millonarios, que tiene 8, y tercero es O’Higgins con 3. Todos ostentan la misma cantidad de partidos: 5.

Eso quiere decir que, de los cuatro, tres llegan con vida a la última fecha: São Paulo, Millonarios y O’Higgins. Boston River apenas será juez, tomando en cuenta que está matemáticamente eliminado desde hace varias jornadas atrás.

En esta fase de grupos de Copa Sudamericana, clasifican a octavos de final los líderes de cada grupo, mientras que los segundos van a playoffs, o repechajes, contra algún tercero proveniente de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Millonarios se jugará la vida ante O’Higgins

Hay numerosos panoramas posibles para los embajadores, y varios de ellos positivos. Millonarios recibirá a O’Higgins en El Campín, por la última fecha de la fase de grupos de Sudamericana, el próximo 26 de mayo. El albiazul depende de sí mismo para clasificar.

Un triunfo o un empate de Millonarios ante O’Higgins lo deja clasificado automáticamente a playoffs contra un tercero de Libertadores.

Ahora bien, si Millonarios le gana a O’Higgins, y São Paulo pierde con Boston River, el cuadro colombiano será líder de la zona y clasificará directamente a los octavos de final de la competencia.

En su último partido, Millonarios empató 1-1 ante São Paulo, en Brasil, por la quinta fecha de la fase de grupos en Copa Sudamericana. Foto: AFP

Es realmente bastante favorable la situación para Millonarios, un equipo histórico en Colombia, pero que le ha costado dar el gran golpe internacional en los últimos años. La clasificación a alguna de las siguientes rondas de la Sudamericana parece tangible.

Como ya está eliminado de la Liga BetPlay, el elenco de Fabián Bustos se concentra netamente en el certamen continental como su principal objetivo. Eso sí, también compiten en la fase de grupos de la Copa BetPlay, pero han obtenido buenos resultados y están tranquilos de cara a una casi segura clasificación.