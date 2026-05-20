Atlético Nacional sigue en carrera por el título y para muchos es el gran favorito este semestre en la Liga BetPlay. Pese a que no ha mostrado un gran fútbol y quedó eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios, el equipo dirigido por Diego Arias está muy cerca de ser finalista, siempre y cuando pueda superar al Deportes Tolima en la serie de semifinales.

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Por ahora, tras el partido de ida, Atlético Nacional logró sacar una ventaja de un gol en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué, gracias a la anotación de Alfredo Morelos al minuto 56, de cabeza tras un tiro de esquina. El local terminó con 10 hombres luego de la expulsión de Anderson Angulo en la primera parte, tras una entrada temeraria contra Juan Rengifo que le significó la segunda tarjeta amarilla.

En este partido también se presentó la expulsión de Cristian Arango al final del encuentro, y Atlético Nacional igualmente cerró el juego con 10 hombres. El Comité Disciplinario de la Dimayor se pronunció y sancionó al futbolista, quien fue el fichaje estelar del fútbol colombiano en el pasado mercado de pases.

Al final del juego, Cristian Arango vio la tarjeta roja por juego brusco grave. Pese a la revisión del VAR, el juez central mantuvo la decisión inicial y la expulsión se hizo efectiva. La resolución de la Dimayor establece que el futbolista deberá cumplir una fecha de sanción por esta acción.

Cristian Arango, baja contra el Tolima

De esta manera, la sanción impuesta por la Dimayor deberá ser cumplida por Cristian Arango en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay, lo que representa una baja sensible para Atlético Nacional en el compromiso ante Deportes Tolima.

Habitualmente, Cristian Arango ingresa como alternativa desde el banco de suplentes para reemplazar a Alfredo Morelos y cerrar los partidos. Con la sanción, esa variante habitual de Diego Arias no podrá realizarse en un encuentro en el que ambos clubes pondrán en cancha lo mejor de sus nóminas.

Cristian 'Chicho' Arango, flamante fichaje de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Por otra parte, Atlético Nacional se caracteriza por tener jugadores de jerarquía que lo han llevado hasta las semifinales pese a la resistencia de la hinchada. El joven entrenador tendrá a David Ospina, William Tesillo, Milton Casco, Andrés Román, Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos como titulares en el Atanasio Girardot.

El partido entre verdolagas y pijaos está programado para este sábado, 23 de mayo, a partir de las 6:00 p. m., hora colombiana, con transmisión de Win Sports +.