Cuando los ciudadanos del país conducen por las carreteras del país, existe una variedad de señales de tránsito que son fáciles de identificar, ya sean los límites de velocidad en determinadas rutas, los puntos de curvas e incluso la señalización del “Pare”.

¿Qué significa la señal de tránsito roja con rayas negras? Evite multas

No obstante, existen ciertas señales que no mucha gente reconoce cuando se trasladan por estas zonas; una de las más notables y que genera una curiosidad por su función es aquella señal que presenta los valores numéricos “4/50”.

Aunque muchos conductores pueden pensar que puede a simple vista parecer una fórmula matemática, el propósito de esta señal vial indica mucho más de lo que parece, ya que presenta un rol importante para la seguridad vial de los conductores y está relacionado con la prevención de accidentes vinculados con vehículos de carga de gran tamaño, como los camiones y tractomulas.

¿Qué indica la señal “4/50”?

De acuerdo con el manual de señalización vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la señal que utiliza los números “4/50” es conocida como SR-32 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA, cuyo propósito es notificar a los conductores sobre la altura máxima que puede tener su vehículo para poder movilizarse por el tramo en donde se encuentra ubicado. La altura máxima permitida es de 4,50 metros.

Esta restricción, que es realizada en metros, busca como objetivo prevenir choques o accidentes viales en puentes, túneles o estructuras elevadas que puedan perjudicar tanto a los vehículos como a la gente que transita por la zona.

Es ante ello que se recomienda que la persona que conduce el automóvil verifique que cumplan con las condiciones previamente a movilizarse por estas vías. En caso de no reunir estas condiciones, podrá recibir una infracción por parte de las autoridades.

La señal de altura máxima busca proteger tanto a los conductores como a la infraestructura vial del país. Foto: Cortesía Agencia Nacional de Seguridad Vial

Para poder percatar al conductor, aparece una señal amarilla que permite advertir al usuario, de esta manera dándole el tiempo necesario para reducir su velocidad u ofreciendo la oportunidad de buscar una vía alterna si el vehículo no posee los aspectos requeridos para seguir transitando por la zona.

Usualmente, esta señal aparece constantemente en varias carreteras del país, sobre todo donde haya túneles, puentes, pasos deprimidos, estructuras con una altura límita y vías que tengan alguna restricción con vehículos de carga.

¿Existe una multa por no respetar esta señal de tránsito?

Para las personas que no respeten la señal de tránsito, serán sancionados por el Código Nacional de Tránsito Terrestre por medio del comparendo A.5.

Esto provoca que la persona reciba una multa de 4 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).