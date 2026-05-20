“No tengo nada que ver”: habló en SEMANA el dueño del vehículo usado para desaparecer a Yulixa Toloza

El arranque de la investigación por el crimen contra Yulixa Toloza está en un video de seguridad donde se observa cómo arrastran a la mujer para meterla en un vehículo, un día antes de ser reportada como desaparecida.

El viaje sin regreso de Yulixa Toloza: del quirófano clandestino en el sur de Bogotá a una carretera solitaria donde fue abandonada

En ese video se observa a dos hombres que cargaron a Yulixa, así como el vehículo donde se la llevaron. Las placas de ese carro revelaron a su supuesto propietario; SEMANA lo ubicó y aseguró que “todo se lo contó a la Policía”.

Se trata del propietario de un negocio de comida oriental que advirtió en diálogo con SEMANA que nada tenía que ver con los hechos investigados por la Fiscalía y que fue justamente él quien le entregó detalles a la Policía para avanzar en la investigación.

La placa del vehículo llevó de forma directa a este hombre radicado en la ciudad de Bogotá y que estuvo atento a los requerimientos de las autoridades en el marco de las investigaciones que avanzan en la Fiscalía, primero por desaparición forzada, luego por homicidio.

El hombre insistió en que mantuvo comunicación con la Policía luego de ser contactado por los investigadores que le informaron cómo el vehículo, a su nombre, resultó comprometido en estos hechos, en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, un asunto bastante delicado que tiene a cinco personas capturadas.

El propietario del vehículo o, por lo menos, a nombre de quien se encuentra, advirtió que su participación se limitó solo a entregar la información que requerían las autoridades luego de establecer que el carro usado para desaparecer a Yulixa fue ubicado frente al centro de estética y luego en la ciudad de Cúcuta.

Fuentes de la Policía revelaron los detalles de la vinculación del hombre, el vehículo y las personas capturadas. Lo que investigan las autoridades incluye una versión que entregó quien figura en la tarjeta de propiedad del carro. Prestó su nombre para que el novio de la dueña del centro de estética pudiese comprar el vehículo.

El hombre facilitó los datos que llevaron a identificar a las personas vinculadas con el caso, entre ellos quienes estaban en el centro de estética, el supuesto cirujano, la dueña del establecimiento y su novio, todos capturados en Venezuela. Explicó cómo terminó metido en la propiedad del carro.

Los tres capturados fueron los responsables, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, de sacar a Yulixa del centro de estética y luego arrojar su cuerpo en una vía que comunica a los municipios de Anapoima y Apulo en Cundinamarca. Los otros dos capturados, en Cúcuta, resultaron ser familiares y amigos, que tenían la misión de vender el vehículo.