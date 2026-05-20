BOGOTÁ

Imágenes | Fuerte incendio en la carrera 68 con calle 68, en Bogotá: Bomberos acudieron al lugar

El fuego generó afectaciones en el tráfico del noroccidente de la capital.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

20 de mayo de 2026 a las 6:16 p. m.
Un incendio se reportó en la calle 68 con carrera 68.
Un incendio se reportó en la calle 68 con carrera 68. Foto: @BomberosBogota

En la tarde de este miércoles, 20 de mayo, se confirmó un incendio en la calle 68 con carrera 68, debajo de un puente, en zonas aledañas al centro comercial Metrópolis, en la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá.

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Según informó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, el incendio se originó por una quema de basura. Sin embargo, la rápida reacción de los miembros especializados permitió controlar el fuego.

De igual forma, las autoridades adelantaron que, pese a la intensidad del incendio, no se reportó ningún tipo de lesionados y el fuego se logró disipar en cuestión de unos minutos.

Afectaciones en el tráfico

El humo sí generó afectaciones en la movilidad del noroccidente de la capital, debido a la concentración de vehículos que transitaban por ese punto de la ciudad cuando el incidente empezó a crecer. Por esa razón, la Secretaría de Movilidad informó que se dispuso de un Grupo Guía en el sector para agilizar el flujo de automóviles.

Sobre las 6:30 de la tarde de este miércoles, la emergencia fue controlada en su totalidad, aunque se recomendó a los conductores transitar con precaución por la zona.

Recomendaciones frente al humo y el fuego

Ante situaciones de riesgo en la vía por conflagraciones, los organismos de tránsito sugieren adoptar medidas de prevención para los usuarios.

En primer lugar, recomiendan reducir la velocidad, debido a que el humo disminuye la visibilidad, por lo que es necesario encender las luces bajas y mantener distancia entre vehículos. Asimismo, instan a no atravesar tramos con humo denso para evitar desorientación o choques, y buscar rutas alternas, de ser posible.

Finalmente, en caso de detenerse por falta de visibilidad, aconsejan estacionar fuera de la calzada, apagar el motor y evitar dejar el automóvil sobre superficies con vegetación seca para prevenir nuevos focos de calor.