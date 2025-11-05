Bogotá
Video | Voraz incendio estructural consumió una fábrica en el barrio 12 de Octubre, en Bogotá
Los bomberos evacuaron a las personas de varias casas alrededor donde se originó el incendio.
En la noche de este miércoles 5 de noviembre, ciudadanos del barrio 12 de Octubre de la localidad de Barrios Unidos de Bogotá reportaron un voraz incendio estructural.
El Cuerpo de Bomberos Oficial de Bogotá fue alertado de inmediato sobre la emergencia, quienes desplegaron sus operativos y se trasladaron hasta la calle 76 con carrera 53.
Al llegar al lugar, los organismos de socorro evacuaron a las personas de varias casas alrededor donde se originó el incendio, el cual según los reportes sería una fábrica.
Es en el barrio Doce de Octubre. Fue muy grave. pic.twitter.com/4VbbkMSvUE— Juliana (Taylor's version) (@Juliana_Soler11) November 6, 2025
Tras la oportuna atención de los bomberos, la conflagración pudo ser controlada en su totalidad mientras las autoridades permanecen en el lugar para evaluar la situación.
“Se encuentra controlado el incidente en un 100 %. Se activa al Equipo de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa”, informó sobre las 8:30 p. m., el Cuerpo de Bomberos en su cuenta personal de X.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte de personas heridas en medio de este hecho que puso en zozobra a la comunidad de este sector de la ciudad.
#BOGOTÁ. A esta hora, reportan incendio estructural en el b/12 de Octubre, loc/Barrios Unidos. Según indican; la fuerte conflagración de las llamas afectan varias viviendas. Al momento, no se reportan personas lesionadas.— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 6, 2025
¿Qué hacer en caso de un incendio?
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recomienda que en caso de estar presente en este tipo de emergencias, ya sea al interior de una vivienda o en otro lugar o espacio, lo primero que se debe hacer es comunicarse con la Línea de Emergencia 123 de inmediato.
Luego de reportar a las autoridades la situación, debe seguir las siguientes recomendaciones que brinda el organismo de emergencia:
- Conserve la calma y busque el extintor más cercano para tratar de controlar el inicio del fuego.
- Si el fuego es de origen eléctrico, no intente apagarlo con agua.
- Si la puerta es la única salida, verifique que la chapa no esté caliente antes de abrirla.
- En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se desespere y colóquese en el sitio más seguro.
- Si hay humo, ubíquese lo más cerca posible del piso y desplácese gateando. Tápese la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo.
- Nunca utilice los ascensores durante el incendio, mejor use las escaleras.
- En el momento de la evacuación siga las instrucciones del personal especializado y ayude a salir a los niños, ancianos y minusválidos.