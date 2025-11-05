Bogotá

Video | Voraz incendio estructural consumió una fábrica en el barrio 12 de Octubre, en Bogotá

Los bomberos evacuaron a las personas de varias casas alrededor donde se originó el incendio.

6 de noviembre de 2025, 2:25 a. m.