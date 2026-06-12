Sale a la luz gesto especial entre Shakira y Antonio de la Rúa tras su show en el Mundial 2026; todo quedó registrado en video

Tras la ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada el pasado 11 de junio, las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que capturaron los momentos más destacados del esperado espectáculo de Shakira.

La barranquillera fue una de las grandes protagonistas de la jornada al interpretar Dai Dai junto al cantante nigeriano Burna Boy, desatando la euforia de miles de aficionados.

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Sin embargo, más allá de su aplaudida presentación, hubo un momento que llamó especialmente la atención de los internautas y que rápidamente se viralizó en plataformas digitales como TikTok, X e Instagram.

Se trata de un video en el que la cantante barranquillera aparece junto a su exnovio, Antonio de la Rúa, poco después de abandonar el escenario que sirvió de apertura a la gran fiesta del fútbol mundial.

En las imágenes se observa a Shakira y al empresario argentino protagonizando un emotivo momento que refleja la cordial relación que han mantenido a lo largo de los años, pese al fin de su historia sentimental.

La escena, donde Antonio de la Rúa recibe a la cantante colombiana con un cálido abrazo tras su presentación en la inauguración del Mundial 2026, fue un gesto que muchos han interpretado como una felicitación por su extraordinaria actuación.

Con este espectáculo, la cantante volvió a dejar huella en la máxima cita del fútbol, consolidando su estrecho vínculo con los mundiales y sumando otro logró a su carrera llena de éxitos.

Así es la actual relación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Aunque esta no es la primera vez que Shakira es captada con Antonio de la Rúa, cada vez que sale a la luz uno de sus encuentros, varios internautas se centran en alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

Lo cierto es que, de aquella relación amorosa de una década que acaparó la atención mediática en los años 2000, ahora solo se ve un fuerte vínculo de amistad.

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De hecho, varios medios estadounidenses han señalado que, tras su separación de Gerard Piqué, Shakira habría retomado algunos lazos profesionales con Antonio de la Rúa, esta vez desempeñando un papel estratégico dentro de algunos de sus proyectos.

“El mensaje es claro: Antonio de la Rúa ya no forma parte del pasado de Shakira. Está en su presente y posiblemente moldeando su futuro”, indicó The Latin Times en uno de sus artículos, luego de señalar que el empresario argentino habría sido visto entre bastidores, muy cerca del equipo de trabajo de la artista y de su familia.