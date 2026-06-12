Periodista le tiró fuerte pulla a Piqué por show de Shakira en el Mundial 2026; su comentario desató furor en redes

La presentación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 despertó una enorme expectativa desde el momento en que la FIFA confirmó oficialmente que la artista colombiana formaría parte del espectáculo.

La noticia generó tanto entusiasmo que no solo los aficionados al fútbol y los seguidores de la cantante lo celebraron, sino que también se convirtió en tema de conversación en diferentes medios de comunicación.

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De hecho, en redes sociales se ha hecho viral el comentario de una periodista deportiva, identificada como Morena Beltrán que, en medio de sus elogios a la barranquillera por su histórica participación en los mundiales, lanzó una fuerte pulla a su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué.

El hecho se presentó en plena transmisión en vivo, poco antes de que Shakira marcara un nuevo hito en la apertura de esta nueva edición de la Copa del Mundo.

De acuerdo con el video que ha causado furor en las plataformas digitales, inicialmente la comunicadora se centra en destacar lo que sería el show de la artista barranquillera expresando que “es la cuarta vez que la convocan para cantar la canción del Mundial”.

Luego, manteniendo un tono serio, la periodista agregó: “Es una eminencia, Gerard no la vio”. El comentario rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes, ya que muchos lo interpretaron como una clara indirecta dirigida a Gerard Piqué en medio de los elogios hacia la trayectoria y el éxito internacional de Shakira.

Además, para rematar, Morena Beltrán mencionó: “Tiene más Mundiales que Piqué”, desatando risas entre sus colegas que también estaban en la transmisión en vivo.

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La frase que lanzó la periodista y que se viralizó en cuestión de segundos en las plataformas digitales, puso nuevamente sobre la mesa la estrecha relación que Shakira ha construido con las Copas del Mundo a lo largo de su carrera.

Mientras Gerard Piqué disputó tres ediciones de la Copa del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, la conexión de Shakira con el torneo se remonta incluso antes de aquella etapa.

En 2006, la barranquillera lanzó junto a Wyclef Jean el exitoso tema Hips Don’t Lie, canción que alcanzó una enorme popularidad global y que fue adoptada como una de las melodías más representativas del Mundial de Alemania de ese año.

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Años más tarde, para el Mundial de Sudáfrica 2010, sorprendió con Waka Waka, una de las canciones más recordadas en la historia de las Copas del Mundo.

Luego, en el Mundial de Brasil 2014, la cantante volvió a ser protagonista con La La La. Aunque el tema no fue elegido como canción oficial de la FIFA, logró una enorme acogida entre los aficionados y terminó consolidándose como una de las piezas musicales más emblemáticas de aquel torneo.

Ahora, con Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, Shakira suma un nuevo capítulo a una historia que pocas artistas han logrado construir dentro de este icónico evento.