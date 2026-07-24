El exclusivo club colombiano del Paseo de la Fama de Hollywood suma una nueva estrella: Karol G

El Paseo de la Fama de Hollywood es uno de los lugares más exclusivos de la industria del entretenimiento, pues aquí se inmortaliza a quienes han dejado una huella en la música, el cine y la televisión. Entre miles de nombres que conforman el emblemático Boulevard, tres colombianas han logrado este reconocimiento que está reservado para los más grandes: Shakira, Sofía Vergara y, ahora, Karol G.

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Cada una llegó por caminos distintos. Una conquistó la música latina y luego el mercado anglo; otra se convirtió en una de las actrices más influyentes de la televisión estadounidense; y la más reciente transformó el reguetón y la música urbana desde una perspectiva femenina que la llevó a encabezar escenarios en todo el mundo.

El más reciente capítulo de esa historia lo escribió Karol G, quien fue anunciada como integrante de la Clase 2027 del Paseo de la Fama en la categoría de Grabación (Recording). La Cámara de Comercio de Hollywood incluyó a la cantante colombiana entre los 32 homenajeados que recibirán una estrella el próximo año, junto a figuras como David Guetta, Linkin Park, Sia, Lil Wayne o Pedro Pascal, entre otras.

Con este hito, la artista colombiana eleva su estatus al más alto dentro de la industria. Otro reconocimiento a su carrera en la que cosecha éxitos como Tusa, Provenza y Si Antes Te Hubiera Conocido que han ocupado los primeros lugares en listados como Billboard, Spotify y Apple Music.

Karol G ha entrado más de 30 veces en el Billboard Hot 100, uno de los listados más prestigiosos de la industria musical. Foto: Getty Images for Coachella

Shakira, la primera estrella colombiana

La primera artista colombiana en recibir este homenaje fue Shakira. La barranquillera inauguró ese camino el 8 de noviembre de 2011, cuando descubrió su estrella en Hollywood Boulevard, en reconocimiento a una trayectoria que ya incluía éxitos globales como Hips Don’t Lie, Whenever, Wherever y el Waka Waka.

Durante la ceremonia, la cantante dedicó el reconocimiento a la comunidad latina y recordó que cuando era niña soñaba con ver su nombre junto al de los artistas que admiraba. La estrella fue otorgada en la categoría de Grabación.

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En aquella oportunidad, Shakira expresó que el reconocimiento también pertenecía a sus seguidores y a su familia, especialmente a sus padres, quienes la acompañaron durante la ceremonia.

“Cuando tenía siete años vine a Los Ángeles por primera vez y recuerdo que paseaba por el Paseo de la Fama y mi madre me dijo: ‘Shaki, algún día vas a tener tu nombre aquí grabado’. Yo creo que si alguien hubiera escuchado a mi mamá decir eso, habría pensado que estaba delirando”, mencionó.

Shakira destapó su estrella en el Paseo de la Fama el 8 de noviembre de 2011. Foto: Corbis via Getty Images

Sofía Vergara, una estrella “moderna”

La segunda colombiana en ingresar al Hollywood Boulevard fue Sofía Vergara. La actriz recibió su estrella el 7 de mayo de 2015, impulsada por el éxito alcanzado con la serie Modern Family, producción que la convirtió en una de las intérpretes latinas más influyentes de la televisión estadounidense.

En su paso por la mítica comedia, la colombiana se llevó cuatro premios del Sindicato de Actores (SAG), un premio People’s Choice Awards, cinco nominaciones a los Globos de Oro, cinco nominaciones a los Premios Emmy y múltiples reconocimientos, tanto a nivel nacional como internacional.

Sofía Vergara recibió su estrella el 7 de mayo de 2015, un reconocimiento impulsado por su éxito en la serie Modern Family. Foto: Corbis via Getty Images

Ahora será el turno de Karol G. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para la ceremonia, el anuncio ya la ubica dentro de la promoción de artistas que serán homenajeados durante 2027. Para recibir la distinción, los seleccionados deben aceptar formalmente el reconocimiento y asistir personalmente al acto de develación de la estrella, un requisito establecido por la Cámara de Comercio de Hollywood.

La ubicación exacta y la jornada en la que se llevará a cabo esta entrega se conocerán días antes de su realización.