Armani conquista Venecia: J Balvin, George Clooney y Jonathan Bailey desfilaron sus diseños en la alfombra roja del festival de cine

El Festival Internacional de Cine de Venecia no solo reúne cada año a algunas de las figuras más importantes del séptimo arte. Su alfombra roja también se convierte en una vitrina para la moda, donde las grandes firmas encuentran el escenario para mostrar sus propuestas a través de reconocidos actores, músicos, modelos y deportistas que asisten a la Mostra.

En esta edición, la firma italiana Armani se presentó en el Lido acompañada por varios de sus embajadores, quienes llevaron distintas interpretaciones de sus diseños durante las actividades del festival, especialmente, en la gala de apertura.

Entre ellos estuvo J Balvin, quien se convirtió en uno de los protagonistas de la noche. El cantante colombiano apareció en la alfombra roja con un atuendo gris de patrones geométricos, compuesto por figuras que combinaban puntas de flecha y rombos. La propuesta se alejó de las opciones más tradicionales de la gala y se convirtió en una de las apuestas más arriesgadas de la firma durante el festival.

Esta fue la primera aparición pública del artista después del escándalo de infidelidad que protagonizó junto a su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer. Balvin fue uno de los rostros más fotografiados de la jornada.

Carlos Sainz y Rebecca Donaldson

La representación de Armani en Venecia también contó con Carlos Sainz y Rebecca Donaldson. El piloto español de Fórmula 1 optó por un esmoquin blanco, acompañado por un corbatín negro, una combinación clásica que contrastó con propuestas más arriesgadas que también estuvieron presentes en la alfombra roja.

Donaldson, por su parte, apareció con un vestido de lentejuelas de tonalidad mate. La modelo escocesa llevó una propuesta que destacó por su acabado y que complementó la elección de Sainz durante su paso por la gala.La pareja volvió a compartir escenario con algunas de las figuras más reconocidas del cine y la moda internacional, en una noche en la que la moda fue tan protagónica como las películas que marcaron el inicio del festival.

El piloto Carlos Sainz hizo su primera presentación como embajador de la marca Armani. Foto: WireImage

George Clooney, el gran homenajeado

Uno de los nombres centrales de la jornada fue George Clooney. El actor estadounidense recibió el León de Oro honorífico por su trayectoria en la industria cinematográfica, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la apertura de esta edición del festival.

Para la ocasión, Clooney apostó por una imagen sobria y elegante. El actor llevó un traje negro acompañado por una camisa blanca de líneas, una combinación que mantuvo el estilo clásico que ha caracterizado buena parte de sus apariciones públicas.

George Clooney presumió en la alfombra roja el León de Oro por su trayectoria. Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

Jonathan Bailey y una propuesta diferente

Jonathan Bailey, uno de los protagonistas de Ink, también hizo parte de los embajadores de Armani que llegaron a Venecia.

El actor eligió una propuesta alejada del tradicional traje de gala. Combinó una chaqueta azul con una bufanda negra, una elección que aportó un sello diferente.

Jonathan Bailey hizo su debut en la alfombra roja de Venecia. Foto: FilmMagic

Las elecciones de estas estrellas mostraron las distintas maneras de llevar un Armani en uno de los escenarios más fotografiados del año. Cada embajador exhibió su personalidad a través de su traje, logrando que todos los flashes cayeran sobre los diseños de Armani.