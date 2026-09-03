Blessd cumplió uno de sus grandes sueños lejos de los escenarios: compró un equipo de fútbol y debutó como jugador profesional

Mucho antes de alcanzar reconocimiento con su música, Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, tenía otro sueño: convertirse en futbolista profesional. Años después, encontró una particular manera de acercarse a aquella meta que lo acompañó desde niño.

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El artista adquirió el Club Deportivo El Carmen Bendito FT, de El Carmen de Viboral, Antioquia, y no se quedó únicamente con el papel de propietario. Blessd se puso el uniforme y debutó oficialmente en la Liga BetPlay Fútbol Sala.

Su estreno, además, terminó con celebración. El Carmen Bendito FT consiguió una victoria 2-1 y el cantante reconoció después del encuentro la importancia que tenía para él haber podido competir oficialmente.

“Debuté como jugador profesional de futsal, cumplí uno de mis sueños de niño. Me siento superfeliz y créame que lo haré de la manera más profesional posible. Seguiremos trabajando para seguir mejorando día tras día y disfrutar de este sueño tan bonito”, aseguró Blessd.

El propósito de haber adquirido el equipo también es apoyar nuevos talentos. Foto: Blessd

El fútbol, un sueño que Blessd tenía desde antes de la música

La relación del artista con el balón viene de años atrás. Tras su debut, compartió en sus redes sociales una fotografía de cuando tenía 18 años y ya jugaba fútbol. Junto a la imagen escribió: “Uno de los mejores días de mi vida”.

La jornada terminó teniendo un significado todavía más personal para él. “Toda mi vida soñé con esto y gracias a Dios hoy se me dio”, expresó después de cumplir una meta que parecía haber quedado relegada mientras construía su carrera musical.

Pero su participación en El Carmen Bendito FT pretende ir más allá de jugar partidos. Desde el proyecto se plantea fortalecer el fútbol sala, impulsar nuevos talentos y generar oportunidades para jóvenes del oriente antioqueño. Blessd asumió así una triple faceta dentro del club: propietario, impulsor del proyecto y jugador.

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Blessd también volvió a juntarse con Anuel AA

Todo ocurre mientras el colombiano mantiene activa su carrera musical. Este 3 de septiembre presentó Capcana Cocoa, su nueva colaboración con Anuel AA, después de que ambos ya hubieran coincidido en canciones como Mírame Remix y Deportivo.

El videoclip fue grabado en Cap Cana, República Dominicana, mientras que la producción musical estuvo en manos de Los Money Makers, el dúo integrado por los hermanos Deezy y Prime.

El lanzamiento coincide, además, con la gira latinoamericana “E.P.H.D.M. – El Peor Hombre del Mundo”, con la que Blessd continúa recorriendo diferentes escenarios. Entre música y fútbol, el paisa terminó haciendo realidad una aspiración que llevaba años esperando: volver a ponerse los guayos, esta vez como jugador profesional.