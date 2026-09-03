Hassam hace emotivo llamado para localizar a su hermana perdida, “¿será que ya no vale la pena?”

El comediante colombiano Gerlly Hassam Gómez utilizó sus canales digitales para realizar un llamado público a sus seguidores. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el artista manifestó su interés por obtener información sobre una hermana por línea paterna con la que nunca ha establecido contacto directo, expresando además el deseo de que ella pueda conocer a sus hijas.

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En la publicación realizada en su red social, el humorista bogotano compartió una inquietud personal sobre su entorno familiar que hasta la fecha no era de conocimiento público. En el mensaje, el artista se refirió expresamente al vínculo con su familiar y expuso la duda sobre si continuar o no con la búsqueda.

“Tengo una hermana por parte de papá, con quien nunca pude entablar comunicación. Rocío, no sé si lleve el apellido del man, me gustaría que conociera a sus sobrinas. ¿O será que ya no vale la pena?”, escribió el comediante en su cuenta de X.

Tengo una hermana por parte de papá, con quien nunca pude entablar comunicación.

Rocío, no sé si lleve el apellido del man, me gustaría que conociera a sus sobrinas.

O será que ya no vale la pena? — Hassam (@oficialHASSAM) September 3, 2026

El humorista no precisó detalles adicionales sobre la edad, la ubicación geográfica o los apellidos formales de su hermana, limitando la información al nombre de referencia, “Rocío”, y a la filiación por línea paterna. De igual manera, en la publicación no se expusieron los motivos por los cuales no existió comunicación en años anteriores.

De acuerdo con lo expuesto en el propio mensaje del artista, una de las razones principales para hacer la búsqueda es propiciar un encuentro entre la persona mencionada y sus hijas, Mariana y Juanita Gómez.

Hassam publicó una fotografía desde el hospital y dio a conocer cómo se encuentra. Foto: Captura de Instagram @oficialhassam

Ambas son fruto de la relación sentimental que el comediante sostuvo durante aproximadamente 18 años con Tatiana Orozco, vínculo que concluyó públicamente en 2022.

Durante y después del proceso de divorcio, Gómez se ha referido de forma abierta a las circunstancias que rodearon el fin de su matrimonio, reconociendo públicamente episodios de infidelidad y desacuerdos personales durante la convivencia.

Desde la separación, las dos jóvenes han permanecido en el centro de su vida personal y profesional, apareciendo de manera recurrente en las producciones de contenido digital del comediante.

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Con una trayectoria construida a lo largo de más de dos décadas, se dio a conocer masivamente en el programa Sábados Felices de Caracol Televisión, donde consolidó personajes de la cultura popular como ‘Rogelio Pataquiva’, ‘Güevardo’ y ‘Próculo Rico’.

Posteriormente, el artista participó en formatos de telerrealidad y entretenimiento como MasterChef Celebrity, además de desarrollar espectáculos de stand-up comedy y proyectos audiovisuales independientes tanto en Colombia como en el exterior.