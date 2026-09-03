El partido Santa Fe vs. América de Cali del pasado 22 de agosto tuvo que ser suspendido luego de desmanes y fuertes disturbios entre hinchas de ambos equipos en el estadio El Campín de Bogotá.

El clásico de rojos se dañó por un puñado de barristas que intentaron quitar una bandera. La Dimayor, casi dos semanas después de lo sucedido, tomó cartas en el asunto y definió los castigos.

Agreden e intimidan a jugador del Deportivo Cali: club lo comunicó y sacaron graves detalles

Revelan la primera decisión de Alberto Gamero como DT de Millonarios: dos cambios drásticos

Barristas, supuestamente de América de Cali, comenzaron la trifulca debido a que, presuntamente, estos hinchas querían robarse un trapo de las barras de Santa Fe, lo que desató el enfrentamiento en las gradas de la zona oriental alta, que segundos después se desplazó al terreno de juego.

Los barristas omitieron cualquier tipo de peligro que pudieran generar frente a los demás hinchas presentes, además de los castigos que les podrían caer a sus clubes, y se centraron en la pelea. Ante el riesgo para jugadores, árbitros y asistentes, el juez central detuvo el compromiso de manera inmediata mientras se intentaba restablecer el orden y las condiciones de seguridad.

Momento en el que las unidades de seguridad retiran del campo de juego a los hinchas de Santa Fe tras los enfrentamientos con la barra del América. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

La situación se complicó cuando un grupo de hinchas interrumpió por completo el desarrollo del partido, aumentando el riesgo para los espectadores. La invasión del terreno de juego generó momentos de caos, mientras jugadores y cuerpos técnicos fueron retirados hacia zonas seguras. Esto, por supuesto, tenía que ser castigado.

Sanciones para América de Cali

La Dimayor, en la Resolución 082 de 2026, dejó estipulado el castigo para ambos equipos. En el caso de América de Cali, tendrá que jugar un partido sin público en el Estadio Pascual Guerrero.

Además, tendrá que pagar una multa que asciende a los ocho salarios mínimos legales vigentes.

Hinchas del América y de Santa Fe se enfrentaron en la cancha de El Campín, en donde se les vieron puñales y palos. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Sancionar Club América de Cali S. A., con una (1) fecha de suspensión total de plaza y multa de (8) SMLMV, equivalentes a catorce millones siete mil doscientos cuarenta pesos ($ 14.007.240), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 6.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, entre el Club Independiente Santa Fe S. A. y el Club América de Cali S. A.”, dijo la Dimayor.

Sanciones para Santa Fe

En el caso de Santa Fe, tendrá que jugar dos partidos a puerta cerrada en El Campín. La multa que debe pagar asciende a los 15 millones de pesos colombianos.

Momento del partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali por la fecha 6 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

“Sancionar al Club Independiente Santa Fe S. A., con dos (2) fechas de suspensión total de plaza y multa de quince millones setecientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos ($ 15.758.145), por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 7 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 6.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2026, entre el Club Independiente Santa Fe S. A. y el Club América de Cali S. A.”, expresó la resolución de la Dimayor.

La Comisión de Seguridad y Convivencia también castigó

Tampoco hubo compasión por parte de la Comisión de Fútbol de Bogotá hacia las hinchadas (barras bravas) de Independiente Santa Fe y América de Cali luego de la batalla campal; también las castigó.

Por 20 fechas, las barras populares de ambos equipos no podrán ingresar trapos ni instrumentos al estadio más importante de Bogotá:

Disturbio Rojo y Guardia Albirroja Sur: restricción de 20 fechas.

Disturbio Rojo: la medida corresponde a partidos de América de Cali en Bogotá.

Guardia Albirroja Sur: la restricción aplica a los partidos de Santa Fe en Bogotá.

Además, se determinó que no habrá ingreso de hinchada visitante durante lo que resta del año cuando Santa Fe juegue como local.