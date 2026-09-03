Agreden e intimidan a jugador del Deportivo Cali: club lo comunicó y sacaron graves detalles

Hay una gran indignación en el Fútbol Profesional Colombiano y en el Deportivo Cali, específicamente, por el reporte del cuadro verdiblanco sobre una agresión al jugador, Johan Martínez.

Según lo manifestado por las comunicaciones del onceno azucarero, el futbolista fue víctima de “actos de violencia e intimidación.

A través de un comunicado que sacaron en redes sociales el equipo del Valle del Cauca reportó el reprochable hecho.

“El Club Profesional Deportivo Cali S.A. rechaza de manera categórica los actos de violencia e intimidación de los que fue víctima nuestro jugador Johan Martínez el día de ayer”, iniciaron diciendo.

Luego de eso como institución dieron a conocer su postura ante estos hechos violentos: “Nuestra institución expresa su total respaldo y solidaridad con Johan y su familia. Ninguna forma de agresión, amenaza o intimidación tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad”.

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Adicional a eso, se pusieron del lado de las autoridades para dar con el paradero de los responsables: “El Club cooperará plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y procurar que los responsables de este acto cobarde sean identificados y afronten las consecuencias legales a que haya lugar”.

“Reiteramos nuestro llamado al respeto por la vida y la integridad de todos los integrantes de nuestra institución”, cerraron el comunicado.

“Arma de fuego y golpes”

De acuerdo con la declaración de Felipe Restrepo, director legal del Deportivo Cali, la situación por la que pasó Martínez y su familia se escaló de más. El miembro del club encargado de las cuestiones legales denunció que hubo “armas de fuego y golpes”.

“En efecto agredieron a Johan Martínez anoche, lo intimidaron con arma de fuego, lo golpearon”, precisó del ataque vivido po el futbolista verdiblanco.

“Esto no puede pasar, personas que hacen eso no son hinchas, Cali va a colaborar con las autoridades por estos actos de cobardía”, reprobó Restrepo en conversación con el Súper Combo del Deporte.

Adicional a eso, también señaló quien es parte del club que: “Johan Martínez estaba con la familia cuando lo agredieron, le mandamos nuestra solidaridad y apoyo efectivo, hoy entrenó sin inconveniente alguno, lo estamos apoyando psicologicamente”.

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Es decir que para el próximo partido puede que esté disponible para Rafael Dudamel. Dicho juego será contra Atlético Nacional el próximo 7 de septiembre, válido por los octavos de final de la Copa BetPlay 2026.

Deportivo Cali en líos

En los minutos finales, varios aficionados locales ingresaron al terreno de juego, situación que obligó a la intervención de la Policía y generó momentos de tensión dentro del campo.

Tras el empate 1-1 del conjunto caleño, convertido por Leyser Chaverra desde el punto penal, se presentaron enfrentamientos y empujones entre integrantes de ambos equipos.

El 'gesto' de José Caldera a Emerson Batalla, recordándole su paso por América de Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El técnico del Bucaramanga, Pablo Peirano, también ingresó al terreno y fue expulsado después de protagonizar un cruce con miembros del Deportivo Cali.

El árbitro José Bautista dio por terminado el compromiso antes de completarse el tiempo añadido.

Se espera que Dimayor se pronuncie para determinar si habrá castigo por parte del máximo ente del balompié colombiano.