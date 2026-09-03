Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña: se afianzó tras recital en la Vuelta a España

Otro día en la montaña en el que Santiago Buitrago logra destacarse. Este jueves, en medio de la etapa 12, que tuvo un final en alto, el colombiano del Bahrain Victorious pudo entrar al podio de la jornada.

Su ataque en el puerto de primera categoría del Alto de Velefique, que lo dejó como ganador de dicha subida, le permitió también bonificar en busca de conservar la camiseta de puntos azules que lo acredita como líder de la montaña.

Santiago Buitrago portando la camiseta de líder de la montaña en la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images

Con los 10 puntos añadidos luego del paso de primera categoría, la sumatoria de su puntuación ya llegó a los 52 y se aleja cada vez más de sus rivales, que se quedaron relegados con 30 unidades.

Wout van Aert (Team Visma) y Enric Mas (Movistar Team) son sus más inmediatos perseguidores, pero ya quedaron estancados con 30 y 24 puntos, respectivamente.

Clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) - 52.

2. Wout Van Aert (BEL/Visma-Lease a Bike) - 30.

3. Enric Mas (ESP/Movistar) - 24.

4. Alexey Lutsenko (KAZ/NSN Cycling) - 21.

5. Andreas Leknessund (NOR/Uno-X Mobility) - 19.

De cara a lo que viene en La Vuelta, el objetivo de Buitrago es conservar su posición de privilegio en la clasificación de la montaña. Además, seguro irá en busca de una victoria de etapa en las fracciones que restan hasta el término de la tercera semana.

Líderes de La Vuelta 2026

La próxima oportunidad del colombiano para destacarse será el sábado, 5 de septiembre, cuando se corra entre Jaén y Sierra de la Pandera (154,5 km) la etapa 14.

El final de primera categoría con 7,5 % de inclinación será el escenario perfecto para que Santi intente dar la alegría que ha sido esquiva para Colombia en la tercera grande de 2026.

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Buitrago celebró por partida doble

Jakob Omrzel ganó en solitario este jueves la etapa 12 de la Vuelta a España en la exigente subida a Calar Alto, Andalucía, donde el español Enric Mas reforzó su liderato en la general y su estatus de favorito al título.

Omrzel, de 20 años y del equipo Bahrain Victorious, formaba parte de la primera escapada del día. Con su ataque final logró su primera victoria en una gran ronda, resistiendo la persecución del español Urko Berrade, segundo, a 1 minuto y 56 segundos, y del colombiano Santiago Buitrago, tercero, a 2 minutos y 13 segundos.

Santiago Buitrago hablando con Enric Mas en la salida de la etapa 10 de la Vuelta a España. Foto: Getty Images

Con su triunfo, los aficionados eslovenos vuelven a tener motivos para festejar en La Vuelta, después de haber perdido el pasado sábado a su gran baza, la estrella Tadej Pogačar, que tuvo que abandonar por una violenta caída cuando iba líder destacado de la general.

Más allá de la pugna por el triunfo de etapa, Mas acabó sexto este jueves, a casi 3 minutos de Omrzel, y se hizo más fuerte con el maillot rojo de líder de la general, sacando 30 segundos a sus principales rivales por el título, el esloveno Primoz Roglic y el austríaco Felix Gall.

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Gracias a esta ventaja en la montaña almeriense, el ciclista mallorquín de 31 años, del equipo Movistar, amplía la diferencia en la general y saca ahora 1 minuto y 45 segundos a Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que aspira a conquistar La Vuelta por quinta vez en su carrera.

Gall (Decathlon-CMA) queda ahora descolgado a 2 minutos y 6 segundos, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), noveno de la etapa con el mismo tiempo que Roglic y Gall, es cuarto, ahora a 3 minutos y 53 segundos de Mas.

*Con información de AFP.