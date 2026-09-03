Magistral día de Santiago Buitrago en la Vuelta a España: es aplaudido y domina la montaña

Espectacular lo de Santiago Buitrago en la etapa 12 de la Vuelta a España 2026. El colombiano fue el ganador del ascenso de primera categoría a Alto de Velefique, donde ganó 10 puntos más para conservar la camiseta como líder de la montaña.

Líderes de La Vuelta 2026

El que hace parte del Bahrain Victorious triunfó por encima de Alexey Lutsenko, al que le sacó dos segundos.

Su buen rendimiento en la primera subida llenó de ilusión a Colombia por un triunfo de etapa este jueves.

🚴‍♂️ The peloton has picked up the pace and brought Carapaz back, and the gap is creeping closer on the way to our last climb of the day



❌ Neutralizado el intento de Carapaz y nos dirigimos al gran puerto de la jornada



⛰ 1️⃣ 𝐀𝐋𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐋𝐄𝐅𝐈𝐐𝐔𝐄



1️⃣ Santiago… pic.twitter.com/FpSpuqcphk — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2026

En el ascenso a Calar Alto, fue uno de los cuatro que comandó el pelotón y parecía tener las piernas a falta de 12 kilómetros para quedarse con la fracción que se corrió entre Vera y Calar Alto.

Infortunadamente, luego de haber hecho ese primer esfuerzo inicial en la primera subida, a Buitrago lo superaron otros dos rivales que se lanzaron por el triunfo en la escalada final de 17 km a 5.6%.

Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia

De a poco el colombiano fue perdiendo tiempo, mientras Jakob Omrzel y Urko Berrade cada vez iban más lejos.

Restando cinco kilómetros Buitrago quedó a más de un minuto de los líderes de la fracción. En un grupo junto a Jack Haig, Alexey Lutsenko y Mauri Vansevenant dio la batalla por acabar lo mejor ubicado en el top 10 del decimosegundo día.

Buitrago celebró con Omrzel

Aunque no fue victoria de Santi Buitrago, sí fue para el Bahrain Victorious con Jakob Omrzel. El esloveno de 20 años pudo acabar primero de la etapa 12 luego de la ayuda del colombiano en la escalda.

Dicha escuadra posicionó entonces a Omzrel en el primer lugar, a Buitrago en el tercero del podio y, adicionalmente, retuvo la camiseta de líder de la montaña con el cafetero que ya alcanzó la línea de los 52 puntos sumados.

De lejos ya ve a Wout van Aert (Team Visma) y Enric Mas (Movistar Team) quienes se quedaron estancados con 30 y 24 puntos, respectivamente.

En las siguientes fracciones de La Vuelta la idea que se tiene es que Buitrago mantenga la camiseta de líder de la montaña y acabe con ella la competencia en suelo ibérico.

Reconocimiento y aplausos

El trabajo realizado por Santiago Buitrago en la montaña durante el jueves llena de ilusión a Colombia con una victoria de etapa en lo que resta de la Vuelta a España 2026.

Analistas del deporte pedal como Rodri Sabato, hijo del reconocido Mario Sabato -de gran afinidad con los ciclistas colombianos- aseguró que, de seguir así Santi, se podría dar una victoria cafetera en los próximos días.

Santiago Buitrago portando la camiseta de líder de la montaña en la Vuelta a España 2026 Foto: Getty Images

“Tremenda Victoria de Jakob Omrzel y gran trabajo del colombiano Santi Buitrago que es líder de la montaña y sigue ampliando diferencias”, destacó.

“Se le puede dar a Santi si sigue así de firme”, le auguró al corredor del Bahrain.

En la clasificación general el mejor colombiano sigue siendo Harold Tejada (XDS Astana Team), aún cuando este jueves perdió dos puestos con respecto al día anterior. Ahora es décimo a más de 8:30 del líder que es el local Enric Mas.