Clasificación general de la Vuelta a España: magistral día para Harold Tejada y Santiago Buitrago

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) mostró su chapa de escalador en la etapa 6 de la Vuelta a España. El colombiano se metió en la fuga del día y llegó en cabeza de carrera al último puerto, donde los escapados fueron neutralizados por Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Harold Tejada (XDS Astana) también tuvo un excelente día para meterse en el top 10 de la clasificación general.

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La ilusión de Buitrago se mantuvo viva hasta que Pogačar hizo lo que quiso. El esloveno sigue mostrando un dominio muy superior al resto de los corredores y está empeñado en sentenciar La Vuelta lo antes posible.

Cuando faltaban 23 kilómetros para coronar la línea de meta y empezó el segmento de tierra, las condiciones se pusieron aún más difíciles para el grupo perseguidor.

Pogačar alcanzó a poner un minuto de por medio respecto al lote de Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (EF Education), Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y compañía. El que mejor respondió fue el español Enric Mas (Movistar Team), grata sorpresa de la sexta fracción.

Tadej Pogačar mantiene la camiseta roja como líder de la Vuelta a España. Foto: NurPhoto via AFP

Pogačar se salió de la vía

Y es que todo parecía decantado hacia una nueva exhibición de Pogačar, pero la llegada de Mas le cambió los planes al UAE Team Emirates e incluso generó nerviosismo para el tramo final de la etapa.

Durante el descenso hacia Castelló, el líder de la clasificación general se salió de la vía y terminó frenando de emergencia en el pasto para el susto de todos sus fans. Afortunadamente, pudo retomar el camino sin caídas, aunque cedió algunos segundos de la ventaja que tenía respecto al grupo de Roglič.

Un poco más atrás de ese lote venían Richard Carapaz y Harold Tejada, tratando de disminuir los daños.

Las conclusiones fueron positivas para la delegación colombiana. Buitrago demostró que tiene piernas para pelear por la victoria de etapa, mientras que Tejada escaló al cuadro de honor de la clasificación general.

La victoria de la etapa 6 quedó en manos de Pogačar, un resultado que no estuvo en duda pese al esfuerzo de Mas. Los primeros puestos cambiaron producto de esta jornada en la que los favoritos mostraron sus cartas y la gasolina que les queda en las piernas.

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Clasificación general - Vuelta a España (etapa 6)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 15:38:27.

2. Enric Mas (Movistar Team), a 3′34″.

3. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 4′21″.

4. Richard Carapaz (EF Education), a 4′50″.

5. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 4′55″.

6. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 5′36″.

7. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 5′37″.

8. Ramses DeBruyne (Alpecin), a 5′40″.

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5′58″.

10. Harold Tejada (XDS Astana), a 6′30″.

...

26. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 20′22″.

36. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 27′45″.

145. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 1:01′43″.

155. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 1:05′25″.