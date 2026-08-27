Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a España: magistral día para Harold Tejada y Santiago Buitrago

Los colombianos fueron protagonistas en la escapada y también en la pelea de los favoritos.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

27 de agosto de 2026 a las 10:37 a. m.
Harold Tejada y Santiago Buitrago fueron protagonistas en la sexta etapa de la Vuelta a España.
Harold Tejada y Santiago Buitrago fueron protagonistas en la sexta etapa de la Vuelta a España. Foto: AFP

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) mostró su chapa de escalador en la etapa 6 de la Vuelta a España. El colombiano se metió en la fuga del día y llegó en cabeza de carrera al último puerto, donde los escapados fueron neutralizados por Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Harold Tejada (XDS Astana) también tuvo un excelente día para meterse en el top 10 de la clasificación general.

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La ilusión de Buitrago se mantuvo viva hasta que Pogačar hizo lo que quiso. El esloveno sigue mostrando un dominio muy superior al resto de los corredores y está empeñado en sentenciar La Vuelta lo antes posible.

Cuando faltaban 23 kilómetros para coronar la línea de meta y empezó el segmento de tierra, las condiciones se pusieron aún más difíciles para el grupo perseguidor.

Pogačar alcanzó a poner un minuto de por medio respecto al lote de Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (EF Education), Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y compañía. El que mejor respondió fue el español Enric Mas (Movistar Team), grata sorpresa de la sexta fracción.

11 Tadej Pgacar of UAE Team Emirates - XRG weating the leader red jersey during the La Vuelta Espana 2026 from Monaco to Granada, Stage 5 from Falset to Roquetes of 173km in Catalonia, on 26th of August, 2026 in Spain. (Photo by Xavier Bonilla/NurPhoto) (Photo by Xavier Bonilla / NurPhoto via AFP)
Tadej Pogačar mantiene la camiseta roja como líder de la Vuelta a España. Foto: NurPhoto via AFP

Pogačar se salió de la vía

Y es que todo parecía decantado hacia una nueva exhibición de Pogačar, pero la llegada de Mas le cambió los planes al UAE Team Emirates e incluso generó nerviosismo para el tramo final de la etapa.

Durante el descenso hacia Castelló, el líder de la clasificación general se salió de la vía y terminó frenando de emergencia en el pasto para el susto de todos sus fans. Afortunadamente, pudo retomar el camino sin caídas, aunque cedió algunos segundos de la ventaja que tenía respecto al grupo de Roglič.

Un poco más atrás de ese lote venían Richard Carapaz y Harold Tejada, tratando de disminuir los daños.

Las conclusiones fueron positivas para la delegación colombiana. Buitrago demostró que tiene piernas para pelear por la victoria de etapa, mientras que Tejada escaló al cuadro de honor de la clasificación general.

La victoria de la etapa 6 quedó en manos de Pogačar, un resultado que no estuvo en duda pese al esfuerzo de Mas. Los primeros puestos cambiaron producto de esta jornada en la que los favoritos mostraron sus cartas y la gasolina que les queda en las piernas.

The logo of La Vuelta appears in stage 6 of La Vuelta 2025, which connects Olot in Girona and Pal in Andorra, in Pal, Andorra, on August 28, 2025. (Photo by Martin Silva Cosentino/NurPhoto via Getty Images)
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Clasificación general - Vuelta a España (etapa 6)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 15:38:27.

2. Enric Mas (Movistar Team), a 3′34″.

3. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 4′21″.

4. Richard Carapaz (EF Education), a 4′50″.

5. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 4′55″.

6. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 5′36″.

7. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 5′37″.

8. Ramses DeBruyne (Alpecin), a 5′40″.

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5′58″.

10. Harold Tejada (XDS Astana), a 6′30″.

...

26. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 20′22″.

36. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 27′45″.

145. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 1:01′43″.

155. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 1:05′25″.

Vuelta a España 2026 — Tabla general