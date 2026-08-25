La lección de Tadej Pogacar en Andorra: arrancón brutal que le podría sentenciar como campeón de La Vuelta

Tadej Pogacar tiene amarrada la Vuelta a España y parece que ya no va a soltar el maillot rojo de líder, tras ganar en solitario la cuarta etapa tras una larga fuga. Fue la primera fracción con montaña, con salida y llegada en Andorra. Fue un monólogo para el esloveno.

Erola Jons se pronunció tras su polémica entrevista a Tadej Pogačar: le puso nuevo apodo

Clasificación general de la Vuelta a España: así quedaron los colombianos tras el sacudón de Pogačar

La máquina, que ya es considerado uno de los mejores ciclistas de la historia, se impuso con una épica escapada de 50 kilómetros en las montañas de Los Pirineos de Andorra, llegando con 2 minutos y 39 segundos de ventaja sobre Jarno Widar de Bélgica y el austríaco Felix Gall, segundo y tercero, respectivamente.

Pogacar, quien ya había ganado la contrarreloj inicial en Mónaco, ha dado un golpe brutal sobre la mesa para dejar claro que, salvo una catástrofe, es el gran favorito para llevarse la ronda española. Por el largo tiempo que ya tiene de ventaja y el rendimiento que está mostrando en las etapas, que suelte el maillot rojo parece difícil.

El dato es estremecedor. Tadej lidera la clasificación general con 3 minutos y 21 segundos de ventaja sobre su compatriota Primoz Roglic, mientras que el español Enric Mas es tercero a 3 minutos y 32 segundos del líder. Pogacar repitió en Andorra una larga escapada en una gran vuelta, tras su hazaña en la sexta etapa del pasado Tour de Francia que ganó en el alto de Gavarnie-Gèdre tras recorrer 43 km en solitario. Ya es habitual este ritmo.

Tadej Pogacar consolida su liderato en la Vuelta a España 2026 Foto: AP Photo/Philippe Magoni

Después de la dura jornada del lunes con la tormenta de granizo que obligó a anular la tercera etapa de La Vuelta, el esloveno contó con un día soleado para seguir haciendo historia del ciclismo.

El ataque en subida que nadie pudo responder

El ganador de cinco Tours atacó en la dura subida a la Collada de Beixalis, de primera categoría, el segundo puerto del día y el más complicado, con rampas de hasta el 14% de desnivel.

Sólo Felix Gall pudo seguirlo durante unos breves metros antes de que el esloveno fuera marchándose en solitario progresivamente hasta tener más de tres minutos de ventaja sobre sus perseguidores. Esta maniobra le podría sentenciar a Tadej como el vencedor en Granada el próximo 13 de septiembre.

Gall aprovechó la subida del siguiente alto de Ordino, a 30 km de meta, para escaparse junto al británico Oscar Onley. A estos dos corredores se unieron un puñado de favoritos, entre ellos el danés Mattias Skjelmose, el esloveno Primoz Roglic, el español Enric Mas y el ecuatoriano Richard Carapaz.

El grupo apenas pudo recortar distancia con Pogacar, que cruzó la meta en solitario. Por otra parte, el segundo y tercer puesto se disputaron en un sprint entre los ciclistas del grupo perseguidor, en el que Widar y Gall superaron a Roglic, Onley, Mas y al estadounidense Sepp Kuss, después de que hubieran dejado atrás a Carapaz y al danés Mattias Skjelmose. Mientras tanto, Tadej ratificaba su dominio en las montañas.