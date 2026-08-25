Luto en la familia de Gerard Piqué: se confirma muerte de importante integrante de su núcleo familiar

El exfutbolista español Gerard Piqué y su entorno familiar atraviesan un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, a la edad de 102 años.

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El deceso trascendió este martes 25 de agosto en la prensa internacional, en medio de la reserva que la familia suele mantener sobre sus asuntos de carácter privado.

De acuerdo con lo reportado por diversos medios de comunicación españoles, las exequias de Lina Rovira Montsant se adelantan en la comunidad autónoma de Cataluña. La despedida inició con la apertura del velatorio en el tanatorio del municipio de Sant Guim de Freixenet, ubicado en la provincia de Lérida.

Se tiene previsto que las exequias religiosas se lleven a cabo este miércoles 26 de agosto hacia el mediodía en la iglesia del Sagrat Cor de la misma localidad.

Las informaciones preliminares señalan que la ceremonia tendrá un carácter estrictamente privado y reservado para los allegados, en concordancia con el perfil ajeno a la opinión pública que caracterizó a Rovira Montsant a lo largo de su vida.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido detalladas oficialmente por la familia. No obstante, las versiones periodísticas en España sugieren que el deceso respondería a causas naturales asociadas a su avanzada edad.

Lina Rovira Montsant era la madre de Joan Piqué, abogado y empresario, padre del exdefensa del FC Barcelona. Asimismo, era abuela de Marc y Clara Piqué, hermanos del exdeportista. A diferencia de otros miembros de su círculo cercano, Rovira nunca figuró en la escena pública ni en los medios de comunicación.

Por el momento, ni Gerard Piqué ni el resto de los integrantes de su familia han emitido comunicados o pronunciamientos en sus redes sociales.

El exdeportista, quien actualmente se desempeña como presidente de la Kings League y lidera diversos proyectos empresariales a través de su firma Kosmos, ha guardado silencio frente al hecho.

Gerard Piqué. Foto: Getty Images

El fallecimiento de su abuela se produce en una etapa en la que Gerard Piqué, de 39 años, se encuentra volcado plenamente en su faceta como empresario deportivo y de entretenimiento.

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El catalán desarrolló una extensa carrera en el fútbol profesional, destacándose principalmente en el FC Barcelona y en la selección española, con la que se coronó campeón del mundo en 2010, antes de su retiro definitivo de las canchas en noviembre de 2022.

Pese al alto impacto mediático que rodea permanentemente la vida del exfutbolista tras su separación de la cantante colombiana Shakira en 2022, el entorno de la familia Piqué ha optado por gestionar la pérdida de Rovira Montsant en estricta intimidad, preservando la discreción que caracterizó la vida de la mujer.