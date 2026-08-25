Abelardo De La Espriella realizó este lunes una alocución presidencial para abordar la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. En su intervención, el mandatario explicó algunas de las medidas que se han puesto en marcha para atender a las comunidades afectadas y dio a conocer parte de la estrategia de reconstrucción diseñada para los territorios que resultaron más golpeados.

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El discurso generó diversas reacciones en el ámbito político y social. Uno de los pronunciamientos más llamativos fue el del expresidente Gustavo Petro, quien ha mantenido una posición crítica frente al manejo que la actual administración le ha dado a la emergencia.

Por medio de su cuenta en X, Petro manifestó que estudia solicitar el derecho de réplica establecido por la ley, con el propósito de responder a varios de los planteamientos de De La Espriella. De acuerdo con el exmandatario, el Pacto Histórico también podría adoptar una postura similar frente a la intervención presidencial.

Petro señaló que pretende acudir a los mecanismos institucionales correspondientes para expresar sus cuestionamientos sobre la respuesta brindada a las víctimas del sismo. Además, buscaría presentar públicamente su propuesta sobre las acciones que, a su juicio, deberían implementarse para mejorar la atención de los damnificados.

Ante las constantes declaraciones que ha dado en medio de la coyuntura, el presentador Hernán Orjuela tomó la palabra en X y puntualizó que no entiende por qué algunos medios de comunicación siguen dándole foco al expresidente.

En su pronunciamiento, el artista aseguró que es momento de que el exmandatario deje de atacar y lanzar ofensas a través de espacios digitales, pasando la página tras su trabajo durante los últimos cuatro años.

“¿Por qué los medios le dan todavía ‘pantalla y sonido’ a un sujeto que sigue delirando en su perverso manejo real del gobierno pasado? No más insultos e incoherencias, Gustavo!!!”, dijo.