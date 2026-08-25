Abelardo De La Espriella pidió la creación de un equipo élite por corrupción en el gobierno Petro: “Cuatrienio de piratas y ladrones”

En la ceremonia de posesión del nuevo contralor general, Jorge Laverde, que se llevó a cabo este martes 25 de agosto en La Dorada, Caldas, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, arremetió con dureza contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Además, le solicitó a Laverde la creación, por parte de la Contraloría, de un grupo élite para ir detrás de los casos de corrupción que se detecten y que se hayan presentado en la administración Petro.

“Se ha descubierto, como lo hice público hace una semana, que los recursos destinados a atender las necesidades más urgentes del pueblo colombiano terminaron en manos de los principales cabecillas de la administración saliente”, afirmó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella arremetió contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro: “Colombia padeció un verdadero festín de la corrupción”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/0H4aGsJOHI — Revista Semana (@RevistaSemana) August 25, 2026

Agregó en su discurso desde Caldas: “Se ha constatado el desvío de recursos destinados a emergencias, contratos amañados, manejos a todas luces irregulares en entidades públicas y redes organizadas de corrupción. cercanas a la Casa de Nariño, cercanas al Legislativo, que se valieron del poder para llenar sus alforjas”.

“Eso no va a quedar en la impunidad y usted será prenda de garantía junto al Gobierno nacional. La corrupción permeó todos los niveles, desde contratos billonarios hasta la exploración de terrenos pertenecientes a comunidades humildes; obras pagadas que jamás comenzaron o recursos que nunca fueron enviados para la atención de los adultos mayores”, insistió el mandatario colombiano.

Sumado a ello, en su intervención, el presidente puso sobre la mesa un ejemplo de presuntos hechos de corrupción: “El robo de tierras que durante años golpeó principalmente al campo colombiano, también ha llegado a nuestras ciudades. La prensa está revelando un caso que confirma hasta dónde puede llegar la degradación de lo público. Un terreno destinado a un parque infantil en Barranquilla fue apropiado irregularmente con la permisividad de funcionarios del Ejecutivo”, dijo.

Abelardo De La Espriella posesionó a Jorge Laverde como contralor general

“Frente a una Colombia que exige resultados, firmeza y que anhela recuperar la autoridad moral que fue menoscabada durante el cuatrenio anterior, un cuatrenio de piratas y ladrones de la peor estofa. Usted, estoy seguro, no será indiferente frente a esa realidad”, subrayó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella pidió al nuevo contralor general, Jorge Laverde, la creación de un grupo élite para identificar hechos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro: “Cuatrienio de piratas y ladrones”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/YlL6X4OJCG — Revista Semana (@RevistaSemana) August 25, 2026

Finalmente, indicó: “Como ya se lo dije antes de su posesión, le solicito respetuosamente que se cree un grupo élite de la Contraloría para identificar el robispicio, el latrocinio del desgobierno anterior que sumió a Colombia en la peor crisis fiscal de la historia, señor contralor. Por eso, quiero transmitirle, contralor, con absoluta claridad cuál es la expectativa de nuestros compatriotas: que la Contraloría sea implacable en la defensa del patrimonio público”.