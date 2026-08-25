Sale el coronel Jorge Delgado del esquema de seguridad presidencial de Abelardo De La Espriella: lo que hay detrás

El coronel Jorge Alberto Delgado Montoya, quien era el oficial de empalme de la Policía Nacional con el presidente Abelardo De La Espriella, fue apartado del equipo de la seguridad presidencial.

De acuerdo con la información obtenida y a la que un equipo de SEMANA le venía haciendo seguimiento, este aparecía mencionado en varias denuncias disciplinarias de varios oficiales de la Policía Nacional por supuestos hechos de tráfico de influencias.

SEMANA conoció que el 6 de junio de 2025, el coronel Delgado asumió como jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, cargo que ejerció hasta el 25 de noviembre de ese año.

Después tuvo un traslado de dos días a la Dirección General y, desde el 28 de noviembre de 2025, quedó registrado como ayudante general de la Policía Nacional, es decir, del general William Rincón.

SEMANA preguntó a la institución policial si Delgado había sido postulado, evaluado o considerado para integrar el esquema de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella.

La Dirección de Talento Humano respondió que, tras verificar los actos administrativos, encontró que el coronel estaba en trámite administrativo para una comisión en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la Jefatura para la Protección Presidencial.

La Policía precisó que Delgado “se encuentra considerado para dicha comisión” y señaló que el trámite fue formalizado mediante la Resolución 008259 del 10 de julio de 2026.

Frente a si tenía o no investigaciones disciplinarias, la Policía respondió que no había ninguna hasta el 4 de agosto, que le respondió una serie de interrogantes a este medio por medio de un derecho de petición.

*Noticia en desarrollo…