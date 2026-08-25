Exclusivo: Federico Gutiérrez viaja a Estados Unidos a exponer evidencias de presunta corrupción de Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viaja este 25 de agosto a Estados Unidos con el paquete de pruebas que demostrarían cómo la administración de Daniel Quintero habría usado empresas en ese país para darle apariencia de legalidad a los recursos públicos del distrito.

SEMANA conoció que Gutiérrez entregará el dossier de evidencias a detectives de la agencia HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional, en español) y al Buró Federal de Investigaciones, más conocido como FBI.

El testimonio del principal testigo que enreda a Miguel Quintero Calle en presuntos hechos de corrupción

El mandatario expondrá las supuestas actuaciones de las siguientes personas: Daniel Quintero, Miguel Quintero, Sebastián Ortega, William Ortega, Johny Jaramillo y Edison López, distinguido en la capital de Antioquia con el alias de Chano.

La hipótesis que se tiene es que los recursos de Medellín, durante la gestión de Quintero y sus aliados, habrían sido trasladados a Panamá y Estados Unidos para darles apariencia de legalidad. Al suministrarles la información a las autoridades gringas, se busca que se esclarezcan los hechos.

Alcaldía de Medellín. Imagen de referencia. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

SEMANA también conoció los nombres de las empresas que están mencionadas en los archivos de la Alcaldía de Medellín, y que podrían tener relación con la red. Bajo el radar se tiene a una reconocida comercializadora internacional de metales preciosos.

El interés de Colombia es que la administración de Donald Trump pueda colaborar en las investigaciones del posible robo en la ciudad, como lo ha denunciado abiertamente Federico Gutiérrez.

Juez emitirá primera condena en caso de corrupción del Área Metropolitana por el que será imputado Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero

El viaje del mandatario coincide este 25 de agosto con la imputación de cargos al hermano del exalcalde, Miguel Quintero, por las actuaciones irregulares que habría hecho en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Al parecer, sin tener cargo público, habría liderado procesos de contrataciones y cobro de coimas, de acuerdo con los testimonios de testigos y el material probatorio que se empezará a exponer en las diligencias judiciales.