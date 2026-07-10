Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, será imputado por presunta corrupción

La Fiscalía General de la Nación anunció anoche una medida que estremeció las bases políticas del exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle.

Uno de sus hermanos, el exconcejal de Medellín Miguel Quintero Calle, será imputado por graves delitos relacionados con el presunto amaño de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una entidad descentralizada de la Alcaldía de Medellín, en el periodo en el que Daniel Quintero era alcalde de esa ciudad.

“La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de Miguel Andrés Quintero Calle; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán, por el presunto direccionamiento de los procesos de contratación de la AMVA con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entre 2020 y 2021”, indicó el ente acusador.

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Según la Fiscalía, “la investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos”.

Para llegar a esa conclusión preliminar fueron claves las denuncias de la veeduría Medellín Cómo Vamos, del alcalde Federico Gutiérrez y, principalmente, el principio de oportunidad que, según conoció SEMANA, la Fiscalía le avaló recientemente a Misael Cadavid, exrepresentante legal de Bomberos de Itagüí, investigado por haber direccionado seis contratos por alrededor de 18.000 millones de pesos entre 2020 y 2022, durante la época del covid.

Misael Cadavid, director de Bomberos de Itagüí, capturado por presunta corrupción Foto: Suministrada a Semana

Parte de esos recursos, según las audiencias judiciales de la Fiscalía, fue destinada a la campaña política de Cadavid, quien aspiraba a llegar a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Además, como reveló SEMANA en enero, el ente acusador considera que Cadavid favoreció con esos recursos a terceros, entre ellos Miguel Quintero Calle.

“De acuerdo con las labores investigativas contempladas en este proceso investigativo, contamos entonces que también en este tenía injerencia de mando y comunicación, incluso solicitando información o suministrando datos e información para vincular personas, como es el ciudadano Miguel Quintero”, manifestó entonces la Fiscalía.

El ente acusador también acaba de avalar un preacuerdo, que algunos expertos consideran bastante favorable, a Juan Alberto Cardona Henao, el contador que fungió como tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí desde 2019.

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“De acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, un fiscal de la Seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”, informó la Fiscalía.

La fecha de la audiencia judicial debe ser definida por la Judicatura, pero desde ya se prevé un escándalo que, según ha anunciado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puede ser peor que el de los hermanos Samuel e Iván Moreno en el carrusel de la contratación en Bogotá.

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“Desde la campaña me comprometí a que el robo que le hicieron a Medellín no quedaría en la impunidad. Les llegó la hora a estos bandidos. El hermano del jefe de la banda, Miguel Quintero, y su socio Sebastián Ortega por fin serán procesados y llevados ante la Justicia por el saqueo que le hicieron a Medellín. Esperen las audiencias para que sean testigos de cómo crearon una estructura criminal. Son más de 650 hallazgos, 55 imputados, 4 principios de oportunidad y dos preacuerdos”, dijo anoche en la red social de X, tan pronto se conoció la revelación de la Fiscalía.

“Debe seguir el jefe de la banda. En la megacárcel que estamos construyendo, les tengo separado el pabellón Q. Solo con ellos ya se llena”, puntualizó.

Por su parte, el exalcalde Daniel Quintero cuestionó la decisión de la Fiscalía.

“Continúa la persecución infame y ahora será peor. La semana pasada, Fico, alcalde de Medellín, exigió en medios a la Fiscalía la captura de mi hermano después de que se iniciara una inspección en su Alcaldía desde la Supersalud. Hoy la Fiscalía de Medellín le responde con esa imputación. Mi hermano no ha cometido falta alguna. Creo en él. Lo convirtieron en objetivo para atacarme a mí”, dijo en su cuenta de la red social X.

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“Sé que podrá desvirtuar toda acusación en su contra. Pido a la justicia de Medellín obrar con independencia a pesar de las presiones del gobierno local y del nuevo gobierno nacional”, añadió.