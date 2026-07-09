“Abelardo De La Espriella les ganó”: el explosivo mensaje de Federico Gutiérrez al presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda

En medio del ambiente de tensión política que atraviesa el país tras las elecciones presidenciales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó un video en sus redes sociales en el que cuestionó la postura del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda frente al triunfo electoral del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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En su pronunciamiento, el mandatario de la capital antioqueña criticó el llamado a la desobediencia civil promovido desde sectores del Pacto Histórico y aseguró que esta convocatoria representa un riesgo para la estabilidad institucional del país. “Ahora salen estos cínicos a decir que hacen un llamado a la desobediencia civil”, afirmó Gutiérrez durante el video publicado en sus plataformas digitales.

Las declaraciones del alcalde hacen referencia a la iniciativa anunciada por el senador Iván Cepeda, quien planteó impulsar acciones de desobediencia civil como respuesta al nuevo escenario político. Según ha explicado el congresista, la propuesta busca, desde su perspectiva, defender la democracia, las reformas sociales impulsadas durante el actual Gobierno y las garantías para los sectores de oposición.

Durante su intervención, Gutiérrez también cuestionó el carácter pacífico de las movilizaciones convocadas por algunos sectores políticos. “Hacen un llamado dizque pacífico, pero al mismo tiempo van activando las primeras líneas, el ELN regado en diferentes universidades, infiltrando y tratando de generar desorden”, aseguró el mandatario.

El mandatario también aseguró que, como alcalde de Medellín, defenderá la ciudad. Además, hizo un llamado a los demás alcaldes y gobernadores del país para que actúen de la misma manera.

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Las declaraciones del alcalde se conocen luego de que el presidente Gustavo Petro convocara a una jornada de marchas para el próximo 20 de julio, fecha en la que tradicionalmente se instala un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República. La convocatoria ha generado reacciones encontradas entre diferentes sectores políticos, algunos de los cuales respaldan las movilizaciones, mientras que otros consideran que podrían aumentar la polarización que vive el país.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro anunció que ese día pronunciará su discurso de despedida al país. Explicó que eligió el 20 de julio, y no el 6 o el 7 de agosto, porque, según sus palabras, estas últimas representan una “fecha trágica”.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, ni el presidente Gustavo Petro ni el senador Iván Cepeda han respondido públicamente a las declaraciones de Federico Gutiérrez, por lo que se espera que en las próximas pueda continuar el intercambio de posiciones alrededor de la convocatoria a las movilizaciones y del nuevo panorama político nacional.