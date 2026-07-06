Judiciales

Presidente de la Corte Suprema respondió al llamado a la desobediencia civil hecho por Iván Cepeda. “No veo circunstancia”

El magistrado le pidió al excandidato presidencial que explique las razones detrás de esta convocatoria.

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Redacción Semana
6 de julio de 2026 a las 11:38 a. m.
Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

No cesan los cuestionamientos y críticas a la figura de desobediencia civil convocada por Iván Cepeda Castro luego de perder las elecciones presidenciales.

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Este lunes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lennis, se sumó a la discusión y aseguró que no encontraba un soporte para el uso de esta figura.

“No veo circunstancia”, señaló el magistrado tras ser consultado por la prensa sobre esta propuesta.

Frente a esto, el presidente del alto tribunal le pidió al senador que explique las razones detrás de ese llamamiento.

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