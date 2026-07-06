Presidente de la Corte Suprema respondió al llamado a la desobediencia civil hecho por Iván Cepeda. “No veo circunstancia”

No cesan los cuestionamientos y críticas a la figura de desobediencia civil convocada por Iván Cepeda Castro luego de perder las elecciones presidenciales.
Este lunes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lennis, se sumó a la discusión y aseguró que no encontraba un soporte para el uso de esta figura.
“No veo circunstancia”, señaló el magistrado tras ser consultado por la prensa sobre esta propuesta.
El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis, aseguró que “no veo circunstancia” para que el excandidato Iván Cepeda acuda a la desobediencia civil. Además, le pidió explicar las razones de ese llamado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Kia8jhOVFf— Revista Semana (@RevistaSemana) July 6, 2026
Frente a esto, el presidente del alto tribunal le pidió al senador que explique las razones detrás de ese llamamiento.
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