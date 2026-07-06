Presidente de la Corte Suprema respondió al llamado a la desobediencia civil hecho por Iván Cepeda. “No veo circunstancia”

No cesan los cuestionamientos y críticas a la figura de desobediencia civil convocada por Iván Cepeda Castro luego de perder las elecciones presidenciales.

“No reconoceremos a Abelardo De La Espriella”: Iván Cepeda explica qué es la desobediencia civil que impulsará contra el nuevo Gobierno

Este lunes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lennis, se sumó a la discusión y aseguró que no encontraba un soporte para el uso de esta figura.

“No veo circunstancia”, señaló el magistrado tras ser consultado por la prensa sobre esta propuesta.

Frente a esto, el presidente del alto tribunal le pidió al senador que explique las razones detrás de ese llamamiento.

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