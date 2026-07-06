Defensoría emite máxima alerta por la escalada de violencia en Barranquilla: 25 asesinatos en el último fin de semana de junio

En medio de la crisis de orden público que hoy sacude al departamento del Atlántico, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta en la que hizo un llamado a las autoridades correspondientes con el fin de salvaguardar la vida de las comunidades.

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Solo durante el último fin de semana de junio se registraron 25 casos de homicidio en Barranquilla y en los municipios del área metropolitana, donde los ataques sicariales se han incrementado.

“El grave incremento de la violencia letal se habría producido en el marco de la disputa por el control territorial entre los grupos criminales denominados Pepes, Costeños y estructuras derivadas de estos, entre ellas, la denominada Los del Freseo o La Nueva Generación, escindida de Los Costeños y señalada de estar bajo el liderazgo de alias El Menor”, explicaron.

Y es que este sábado, 4 de julio, gran parte del sector comercial de Barranquilla y del municipio de Soledad tuvo que cerrar sus puertas por las graves amenazas de las bandas extorsionistas que imponen el terror.

“Se requieren medidas urgentes al respecto por parte de las autoridades locales, especialmente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de la Fuerza Pública, pues esta situación habría generado varias situaciones delicadas que requieren atención, como el cierre sostenido del comercio en zonas estratégicas de la ciudad, particularmente en el Centro y en barrios del suroriente y del suroccidente”, agregó.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

De igual manera, desde la Defensoría del Pueblo, emitieron la Alerta Temprana 022 de 2023, en la que analizaron las dinámicas de violencia en Barranquilla y su área metropolitana. Entre las situaciones advertidas, que hoy continúan presentándose, se encuentran el aumento de homicidios; el uso e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales; feminicidios y homicidios de mujeres como manifestación de poder y retaliación entre grupos criminales; homicidios de motocarristas y restricciones a su circulación; desapariciones de jóvenes; amenazas y homicidios contra liderazgos sociales, especialmente comunales.

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También, hicieron un llamado a las bandas criminales para que cesen las acciones violentas, en las que la población civil ha quedado en medio de estas confrontaciones.

“A los grupos criminales, para que excluyan a la población de las acciones violentas y se abstengan de realizar amenazas, restricciones a la movilidad o cualquier práctica que comprometa los derechos de la ciudadanía”, dijeron.

Las guerras de bandas criminales en Barranquilla. Foto: Bernardo Peña / El País

Finalmente, les pidieron a la Alcaldía Distrital de Barranquilla y a las alcaldías del área metropolitana que adopten medidas urgentes, sostenidas, verificables y articuladas, orientadas a la protección de la vida, la integridad y los demás derechos de la población.