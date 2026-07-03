Los sabores criollos de la costa Caribe colombiana ahora también se sirven en el aire. Latam Airlines Colombia incorporó el plato de una chef barranquillera a su experiencia gastronómica en vuelos internacionales; la apuesta busca llevar la cocina local a miles de pasajeros a través del programa Sabores que Transportan, el cual reúne recetas emblemáticas de chefs sudamericanos.

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Se trata del arroz apastelado de cerdo, una receta de la chef barranquillera Carolina Asmar que nació de los fogones familiares, los mercados de Barranquilla y la tradición culinaria del Caribe colombiano.

La preparación ya está disponible en las cabinas Premium Business y Premium Economy de vuelos que salen desde Colombia hacia destinos como São Paulo, Miami, Orlando, Lima y Santiago de Chile.

Arroz apastelado de cerdo. Foto: Latam Airlines Colombia

“Colombia también se cuenta a través de su cocina. Con Sabores que Transportan queremos que el viaje empiece desde el plato y que nuestros pasajeros reconozcan, en una preparación, la diversidad cultural que hace único al país. La propuesta de Carolina Asmar nos permite llevar a bordo una expresión muy auténtica del Caribe colombiano y amplificar el talento local hacia viajeros dentro y fuera de Colombia”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Cabe mencionar que, la participación de Carolina Asmar, chef y fundadora del restaurante Celia en Barranquilla, es la primera de una cocinera del Caribe colombiano en esta iniciativa. La propuesta de su restaurante, que lleva abierto un año, reinterpreta sabores tradicionales con una mirada contemporánea, manteniendo el vínculo con los ingredientes, las historias y la calidez de la región.

En cuanto a su experiencia, la chef estudió gastronomía en Argentina y ha trabajado como asesora para importantes restaurantes y cadenas hoteleras como Marriott. También participó en el reality Top Chef.

Más en detalle, el arroz apastelado de cerdo conserva el espíritu de una receta de casa y de celebración, tiene profundidad de guiso oscuro, notas de achiote, el carácter del ají topito, el aroma de la hoja de bijao y la presencia del tocino barriguero.

“El arroz apastelado tiene detrás la cocina de mi mamá y de mi abuela, los mercados de Barranquilla y años de recorrer los fogones de la Costa buscando esos sabores que hacen única nuestra gastronomía. Que esa historia pueda viajar a bordo, sin perder su esencia, es una forma de contar de dónde venimos”, afirmó la chef Carolina Asmar.

El plato estará disponible hasta septiembre; luego, la compañía incorporará otra preparación de la misma chef.

Está disponible en las cabinas Premium Business y Premium Economy de vuelos que se originan en Colombia hacia destinos como São Paulo, Miami, Orlando, Lima y Santiago de Chile. Foto: Latam Airlines Colombia

Detalles del programa

Sabores que transportan es el programa gastronómico regional de Latam Airlines que lleva a sus cabinas Premium preparaciones inspiradas en sabores e historias locales, creadas por chefs y restaurantes de Sudamérica cuyo trabajo sigue ganando reconocimiento en sus países.

Para esta temporada, el programa reúne propuestas de Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Argentina, disponibles en vuelos de largo alcance con salida desde esos mercados. Estas son las propuestas:

Colombia: chef Carolina Asmar, dueña del restaurante Celia, en Barranquilla. Propuesta caribeña y criolla con identidad local, creatividad y técnica.

Chile: chef Leonardo de la Iglesia del restaurante La Caperucita y el Lobo, en Valparaíso. Cocina chilena contemporánea desde una casona familiar y recetas de identidad.

Brasil: chef Cafira Foz del restaurante Fitó, en São Paulo. Propuesta inspirada en Piauí, ingredientes locales y tradiciones brasileñas.

Ecuador: chef Juan Sebastián Pérez del restaurante Quitu Identidad Culinaria, en Quito. Gastronomía centrada en ingredientes ecuatorianos, origen, biodiversidad y técnicas locales.

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Perú: chef Aldo Yaranga del restaurante AWA, en Miraflores, Lima. Cocina amazónica de autor con estacionalidad y conexión con el territorio.

Argentina: chef Olivia Saal del restaurante OLI, Buenos Aires. Propuesta culinaria cotidiana, técnica y sensible alrededor del encuentro y la mesa compartida.