Antonella y Sofía Petro mostraron qué están haciendo tras la emergencia por terremoto; aparecieron en video e hicieron llamado

Colombia sigue avanzando en el camino de recuperación tras el fuerte terremoto que golpeó a distintas partes como Chocó, Manizales, Pereira, Buenaventura y Cali. El Gobierno tomó medidas para resistir el impacto que tuvo este suceso, teniendo en cuenta las pérdidas humanas y materiales.

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En esta situación, muchas personas se unieron para ayudar a quienes lo necesitaban, buscando dar apoyo emocional y económico a los que habían perdido todo. Famosos, políticos, fundaciones y organizaciones colaboraron en pro del levantamiento del país, intentando que el resultado sea positivo.

Dos de las que despertaron reacciones y comentarios fueron Antonella y Sofía Petro, hijas de Gustavo Petro, quienes decidieron unirse a los movimientos para dar una mano a las zonas golpeadas por el sismo.

Las jóvenes actuaron rápidamente y compartieron un poco de lo que estaban haciendo en medio de esta tragedia, buscando que más personas se unieran como voluntarios o donaran dinero. Asimismo, se esforzaron para que las donaciones de alimentos y suministros llegaran de la manera adecuada, ofreciendo una luz de esperanza a muchas personas.

Antonella Petro publicó un video donde se veía que, junto a su hermana mayor, estaban en La Paz, un corregimiento en el Valle del Cauca. Las dos visitaron a las personas afectadas por el terremoto, mostrando la realidad.

“Fue uno de los corregimientos más afectados durante el terremoto. Estamos con el señor Libardo, quien explicó las necesidades en este corregimiento”, dijo Antonella.

“La verdad, tenemos 38 personas afectadas por este terremoto, pero lo que necesitamos ahorita es más material. Ahí al fondo podemos ver lo que era casa”, comentó el habitante de la zona, indicando que las afectaciones estaban en las estructuras.

Tras varias imágenes en las que se apreció cómo quedó el lugar, las reacciones no se hicieron esperar y más de uno aplaudió el gesto de las jóvenes. Varios exaltaron el trabajo de las dos, precisamente por lo ocurrido.