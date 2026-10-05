Sofía Petro se fue a Brasil a hacerle campaña a Lula, perdieron, y ahora habla de “injerencia de los EE. UU.” en esas elecciones

Las elecciones presidenciales de Brasil entraron en una nueva etapa después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro avanzaran a la segunda vuelta, que se realizará el próximo 25 de octubre. En medio de este escenario electoral, Sofía Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, habló con el medio RT sobre lo que está ocurriendo en el país donde actualmente reside.

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Durante la entrevista, Sofía Petro se refirió a las denuncias relacionadas con una posible intervención de fuerzas extranjeras en el proceso electoral. Al ser consultada sobre el riesgo de injerencia, señaló que, en su opinión, existen elementos que deberían ser revisados por las autoridades.

“Con lo que respecta al fraude, siempre son las autoridades competentes quienes tienen que investigar todo tipo de pruebas que existan”, afirmó inicialmente.

Posteriormente, aseguró que dentro de Estados Unidos y Brasil se han presentado denuncias relacionadas con una presunta intervención extranjera en las elecciones. Según sostuvo, también existirían recursos económicos vinculados a las campañas.

“La injerencia de los Estados Unidos y de fuerzas extranjeras en las elecciones está siendo denunciada dentro del propio Congreso de los Estados Unidos, está siendo denunciada por las entidades de investigación de aquí de Brasil y hay fuertes indicios de que realmente hay una injerencia”, manifestó Petro.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro y el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AP

Al hablar sobre la diferencia entre los dos proyectos políticos que se enfrentarán, Petro planteó una lectura marcada por la confrontación ideológica. “Definitivamente la diferencia es que hay un lado que está del lado de la vida y hay un lado que está del lado de la muerte”, sostuvo.

Por otro lado, afirmó que la región enfrenta el desafío de administrar sus propios recursos y cuestionó lo que considera una influencia de Estados Unidos sobre los procesos políticos del continente.

“Es un modelo en el que el país es sumiso a los Estados Unidos o no, a los intereses de los Estados Unidos o no”, manifestó durante la conversación.

Asimismo, resaltó la importancia de Brasil como el “gigante latinoamericano”, en el que entrarían a jugar los distintos recursos naturales del país, tales como la Amazonía brasileña, considerada uno de los territorios más biodiversos del mundo:

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“Nos enfrentamos a una nueva doctrina Donroe, Monroe. Ellos no han intentado disimularlo, de hecho, muy abiertamente están anunciándonos que es la estrategia que quieren aplicar en el continente para mantener su fuerza en todo el mundo entero”.

Petro afirmó que este tipo de cosas son “lo que tenemos a toda costa que evitar”, señalando la importancia de estar atentos a este proceso político y a presuntas injerencias dentro de él.