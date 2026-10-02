Sofía Petro apoya a Lula en Brasil y su papá comparte su video en portugués

Las elecciones en Brasil viven una competencia de infarto. Este domingo, 4 de octubre, se encontrarán en las urnas el veterano Lula da Silva, de 80 años, y el hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, de 45 años.

La puja es muy significativa para América Latina, donde solo tres países permanecen con gobiernos de izquierda y hay una mayoría de derecha, alineada con el presidente norteamericano, Donald Trump.

Sofía, hija de Gustavo Petro, defendió a fiscal boliviano capturado y atacó a Marco Rubio: “Cínicos desfachatados”

El expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje sobre el apoyo de su hija Sofía a la campaña de Lula. La joven, hablando en portugués, dijo: “Hoy, América Latina tiene los ojos y la esperanza puestos aquí en Brasil. Porque somos muchísimos los que creemos que nuestro continente no se vende. Porque somos muchísimos los que creemos que América Latina no cabe en el patio trasero de nadie. ¡Viva América Latina libre!”.

En otro mensaje este viernes en la mañana, Sofía Petro le respondió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por un pronunciamiento sobre la situación que se está viviendo en Bolivia.

“Sinvergüenzas, cínicos desfachatados”, escribió en sus redes sociales. “¿Cómo van a decir que para proteger la democracia secuestran al fiscal general de una nación soberana?”, preguntó.