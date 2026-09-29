Sofía Petro se cansó del chisme que le inventaron y decidió contar la verdad: “A otro perro con ese hueso”

Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, ha despertado interés en miles de personas en plataformas digitales, debido a su particular estilo para realizar ciertas publicaciones. La joven ha sido crítica con distintos temas, en especial dentro del ámbito político y social.

Sofía Petro habló sobre su realidad como hija de Gustavo Petro y expuso decisión que tomó: “No te coloca en ningún lugar”

La joven, que se ha pronunciado sobre diversas noticias que salen a la luz en Colombia, suele llamar la atención con algunos trinos que ubica en su cuenta de X, los cuales sirven para desmentir o aclarar información que se difunde.

Recientemente, Sofía Petro recurrió a este perfil para hablar acerca de una serie de publicaciones que estaban rondando, las cuales se enfocaban en, supuestamente, sus pronunciamientos desde Francia por la ola de violencia en Colombia.

La politóloga citó una imagen en la que se aprecia que un usuario menciona que, aparentemente, ella aseguraba que la izquierda colombiana citaría a un estallido social, el cual ocurriría pronto si no había control en términos de violencia.

“Dice la hija de Petro, desde Francia, que si continúa la ola de violencia en Colombia, la izquierda convocará un estallido social y desencadenará una ola de violencia sin precedentes. Ellos siempre tan pacíficos y con todo el amor”, se lee en la publicación, donde hablan de este asunto.

Sofía Petro fue clara sobre esta información, desmintiendo dicho comentario sobre el estallido social. La joven reiteró que había narrativas que estigmatizaban a la oposición.

Por último, indicó que nunca dijo nada de esto, y no se encontraba en Francia, por lo que esto daría a entender que la confunden con su hermana mayor, Andrea Petro.

“Ya vi este tipo de publicaciones varias veces. Esto es señal de que están difundiendo narrativas estigmatizadoras que ‘justifiquen’ la represión a todo acto crítico contra el gobierno. No he dicho esto, no estoy en ninguna Francia. Dejo constancia. A otro perro con ese hueso”, escribió.