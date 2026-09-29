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Barcelona entra en alerta por Raphinha: selección de Brasil confirmó las malas noticias

Se repite la historia con el atacante brasileño, que venía teniendo una espectacular temporada en LaLiga de España.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

29 de septiembre de 2026 a las 8:10 a. m.
Raphinha, capitán y referente de Brasil en el amistoso ante Australia
Raphinha, capitán y referente de Brasil en el amistoso ante Australia Foto: Getty Images via AFP

Raphinha salió lesionado en el partido amistoso de Australia vs. Brasil y enciende todas las alarmas del FC Barcelona, que está atento a recibirlo de regreso para los exámenes médicos.

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La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que Raphinha fue sustituido en el descanso al sentir molestias musculares en la pierna derecha. Carlo Ancelotti decidió reemplazarlo para evitar lesiones más graves y mandó al campo a Endrick en su lugar.

La molestia se habría producido durante el cobro de un penal que significó el 2-2 parcial para la verdeamarela. Raphinha terminó el primer tiempo y se dirigió al camerino junto a sus compañeros, pero en la segunda parte ya no saltó al campo de juego.

Brasil todavía tiene un amistoso pendiente frente a India, programado para el próximo sábado 3 de octubre. Después de eso, todos los jugadores quedarán libres para volver a sus clubes de procedencia de cara al reinicio de las ligas europeas.

Dependiendo el resultado de los primeros estudios que se le hagan a Raphinha, el cuerpo técnico de Ancelotti podría decidir desafectarlo y permitirle que regrese a Barcelona antes del tiempo estipulado.

Brazil's Raphinha, right, celebrates scoring from a penalty as Australia's Connor Metcalfe walks past during their international friendly soccer match in Brisbane, Australia, on Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Tertius Pickard)
Raphinha celebrando su gol en el amistoso frente a Australia en Brisbane Foto: AP Photo/Tertius Pickard

Victoria de Brasil vs. Australia en Brisbane

En términos generales fue un partido redondo para Brasil, que venía de dejar dudas contra el mismo rival la semana pasada. Este martes le ganó a Australia por 4-2 en Brisbane gracias a los goles de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães y Vinícius Júnior.

A su vez, Alessandro Circati y Connor Metcalfe marcaron por los australianos.

Ancelotti probó piezas y solo cuatro nombres repitieron en la alineación: Guimarães, Danilo, Vinícius y Raphinha. El técnico italiano dio espacio a dos debutantes, el mediocampista Gabriel Bontempo, de 21 años, y el portero Otávio, de 20.

BALTIMORE, MD - SEPTEMBER 26: Jorge S�nchez #2 of Mexico and Andr�s G�mez #26 of Colombia battle for control of the ball in the first half of the international friendly match between Mexico and Colombia at M&T Bank Stadium on September 26, 2026 in Baltimore, Maryland.� Jamie Sabau/Getty Images/AFP (Photo by Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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El primer ataque de los pentacampeones mundiales acabó en gol, con Vanderson moviendo las redes y Bontempo como asistente. Todo parecía encaminado para que Brasil viviera un día tranquilo, pero se vinieron cinco minutos de pesadilla antes de cruzar la media hora de juego.

Una mala salida de Otávio en un córner derivó en el tanto de Circati, con un curioso remate de espuela, y un disparo al borde del área de Connor Metcalfe adelantó a los socceroos.

Tras el empate de Raphinha desde el punto penal, la selección brasileña logró resolver el marcador en la segunda parte. Un balón profundo de Danilo pasó por Vini y Endrick y llegó a Guimarães, que devolvió la ventaja a la canarinha.

Sobre los minutos finales, Vinícius Júnior provocó y convirtió un penal para sentenciar el resultado de 4-2.

*Con información de la AFP.