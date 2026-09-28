Gol ‘maradoniano’ de Olise salvó a Francia contra Bélgica: tabla de posiciones en Nations League

Este lunes, 28 de septiembre, Francia acabó venciendo 1-0 a Bélgica, de visitante, en el estadio Rey Balduino de Bruselas. El juego fue válido por la segunda fecha de la fase de grupos (A1) de la Nations League.

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Parecía que la mala puntería y las intervenciones de los guardametas iban a perpetuar el 0-0 en el marcador. No obstante, a los 88′, Michael Olise se inventó un golazo de tres puntos a favor de les bleus.

El mencionado Olise recibió la pelota desde atrás de mitad de cancha. Sin rivales por delante, ni marca alguna, controló de forma magistral la pelota y arrancó una corrida memorable.

Luego, se quitó de encima la presión de Maxim De Cuyper, y cuando los defensores de Bélgica trataron de cerrarlo, ya era muy tarde. Michael Olise definió de zurda, con el balón pegado al palo del portero Senne Lammens.

¡¡INCREÍBLE GOLAZO DE LA FRANCIA DE ZIZOU!! Olisé bajó la pelota con el hombro a puro lujo, trasladó desde su propio campo y definió a colocar para el agónico 1-0 ante Bélgica.



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Tabla de posiciones en Nations League: Francia, líder absoluta

Y la sonrisa es para el técnico de Francia, Zinedine Zidane. En dos fechas de Nations League ya suma dos triunfos (contra Turquía y Bélgica) que lo dejan como líder absoluto en la tabla de posiciones.

Segunda asoma Bélgica, que suma tres unidades, mientras que Italia y Turquía son tercera y cuarta respectivamente en el acumulado.

EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts Francia 2 2 0 0 2 0 2 6 Bélgica 2 1 0 1 2 1 1 3 Italia 2 1 0 1 4 3 1 3 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0

El próximo partido de la selección de Francia será este viernes, 2 de octubre, ante Italia en casa. Por su parte, Bélgica enfrentará a Turquía, ese mismo viernes, otra vez en condición de local.

Datos generales que dejó el Francia vs. Bélgica

Marcador final : Francia 1 - 0 Bélgica

: Francia 1 - 0 Bélgica Fecha : 28 de septiembre de 2026 (fecha 2 - fase de grupos en Nations League)

: 28 de septiembre de 2026 (fecha 2 - fase de grupos en Nations League) Estadio : Rey Balduino

: Rey Balduino Alineaciones titulares:

Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Roméo Lavia, Youri Tielemans, Diego Moreira, Mika Godts, Kevin De Bruyne; Charles De Ketelaere. DT: Mark van Bommel

Francia: Mike Maignan; Pierre Kalulu, Jérémy Jacquet, Maxence Lacroix, Andy Diouf; Maghnes Akliouche, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga; Bradley Barcola, Désiré Doué, Esteban Lepaul. DT: Zinedine Zidane.