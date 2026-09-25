Bélgica hunde a Italia en el redebut de Mancini: tabla de posiciones en Nations League

La nueva era de la selección italiana, con Roberto Mancini nuevamente como director técnico, arrancó con el pie izquierdo. Este viernes, 25 de septiembre, en Roma, cayeron 2-0 ante Bélgica.

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El partido fue válido por la primera fecha del grupo A1 en la Nations League. Los belgas suman tres puntos cruciales en la tabla de posiciones, mientras los italianos vuelven a sufrir otra dura caída, haciendo que el arranque del nuevo proceso sea complicado.

Mancini, campeón de la Euro 2021 con Italia, fue el elegido por los directivos italianos para levantar el barco. Lo nombraron tras la polémica salida de Paolo Maldini, pero a Roberto se le está complicando de arranque el proceso.

Los goles con los que Bélgica venció a Italia

Corrían apenas 19 del primer tiempo, cuando Bélgica armó un contrataque letal de cara al pórtico italiano. El jugador del PSG, Mika Godts, realizó una corrida magistral, que completó con un remate de primer nivel. Era el 1-0 parcial a favor de los belgas.

¡CON UN AMAGUE, HIZO PASAR DE LARGO A DOS JUGADORES Y MARCÓ UN GOLAZO! Mika Godts, jugador del PSG, metió un jugadón y convirtió ante Italia su primer gol con la Selección de Bélgica.



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Con ese 1-0 se fueron al descanso, y la expectativa estaba en que Italia levantara cabeza ante su gente, en el Olímpico de Roma. Sin embargo, la segunda mitad no le sonrió a los Azzurri.

El reloj marcaba 68′, nuevamente Bélgica contraatacó a Italia, y la hizo ver muy mal en defensa.

Esta vez, Dodi Lukebakio catapultó el 2-0 definitivo para la alegría de los belgas, y la preocupación en los italianos.

¡HABLEMOS DE CONTRAS LETALES: OTRO GOLPAZO DE BÉLGICA! Enorme contragolpe, para que termine en el gol de Lukebakio y estire la ventaja contra Italia.



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El Olímpico de Roma silba a la selección de Italia

Es una imagen para la historia, y que refleja la desazón que hay entre los hinchas italianos. Apenas el árbitro pitó el final, varios asistentes al mítico estadio Olímpico de Roma se unieron en abucheos y silbidos para los jugadores azzurri.

UN FINAL QUE REFLEJA EL PRESENTE DE ITALIA: silbidos de todo el Olímpico de Roma, tras la derrota 2-0 ante Bélgica, y enojo por parte de Donnarumma contra Lukaku.



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No hay margen de error para Mancini y sus dirigidos, que ya piensan en el próximo partido de Nations League. Será el 28 de septiembre, visitando a Turquía.

Por su parte, Bélgica celebra el gran triunfo en Roma, pero también entiende que se viene un partido importante. El próximo 29 de septiembre, recibirá a Francia.

Tabla de posiciones en el grupo A1 de la Nations League

Con su triunfo sobre Italia, Bélgica es líder de la zona con tres puntos y +2 en diferencia de gol.

EQUIPO PJ G E P GF GC DG Pts Bélgica 1 1 0 0 2 0 2 3 Francia 1 1 0 0 1 0 1 3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Francia, por su parte, venció 1-0 a Turquía, de visita, y les bleus arrancan de muy buena forma esta nueva etapa, con Zinedine Zidane como director técnico.

El grupo lo cierran Turquía, e Italia, ambas con cero puntos y diferencia de gol negativa.