Como mínimo, Juan Fernando Quintero estará fuera de las canchas un mes en el Fútbol Profesional Colombiano. Este viernes sobre las 2:30 p.m. se conoció el parte médico oficial del Independiente Medellín y no fue nada alentador.

“El departamento médico del Deportivo Independiente Medellín informa que tras realizar los estudios complementarios, Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo”, dieron a conocer de manera breve.

Sobre el tiempo que permanecerá alejado de las prácticas y partidos a la par del grupo sentenciaron: “Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

Aunque propiamente DIM no diera a conocer el tiempo que estará por fuera, por la manera en que dichas lesiones son tratadas se habla de apróximadamente un mes fuera. Es decir que, mínimo, tres o cuatro partidos no podrá contar Amaranto Perea con una de sus máximas estrellas.

Después del dictamen médico estos serán los partidazos que se perderá JuanFer Quintero:

26 de septiembre: Junior vs. Independiente Medellín

Junior vs. Independiente Medellín 29 de septiembre: Independiente Medellín vs. Millonarios

Independiente Medellín vs. Millonarios 5 de octubre: Independiente Medellín vs. Santa Fe

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En caso tal de que la lesión de Quintero se extienda por un periodo más, también quedará fuera para el Medellín en compromisos con rivales importantes de la liga colombiana.

11 de octubre: América de Cali vs. Independiente Medellín

América de Cali vs. Independiente Medellín 17 de octubre: Independiente Medellín vs. Once Caldas

Independiente Medellín vs. Once Caldas 25 de octubre: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Capitán de DIM en el Finalización

Quintero regresó al Independiente Medellín para disputar el segundo semestre de 2026, en el marco de lo que es una nueva etapa con el club. El mediocampista se incorporó al plantel en agosto y comenzó su participación oficial con el equipo en la Liga BetPlay II.

Su debut se produjo ante Cúcuta Deportivo, partido en el que disputó el segundo tiempo. Posteriormente, fue titular frente a Llaneros y participó en la jugada que terminó en uno de los goles del Medellín, registrando una asistencia.

Quintero también tuvo minutos contra Deportivo Pereira y Bucaramanga. Ante el conjunto santandereano marcó su primer gol desde su regreso al DIM, mediante un cobro de penalti. Además, intervino en la acción que permitió al equipo antioqueño conseguir su primer tanto del encuentro.

🇨🇴🎩⚽️ El primer gol de Juan Fernando Quintero desde su regreso al #DIM pic.twitter.com/4EJAVJDdqz — Nicolás Cadena (@nicocadena_) September 18, 2026

El volante volvió a aparecer en el triunfo 2-1 frente a Jaguares, compromiso en el que ingresó durante el segundo tiempo.

En sus primeras presentaciones del semestre, JuanFer Quintero ha alternado titularidades y participaciones como suplente, mientras suma minutos en la competencia local. Su producción ofensiva en este periodo registra un gol y una asistencia.

El regreso al Medellín se produjo después de su paso por River Plate, club con el que disputó el primer semestre de 2026. El jugador volvió al equipo donde inició su carrera profesional y donde ya había actuado entre 2008 y 2012.