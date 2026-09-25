¿Por qué Julián Quiñones no jugará el amistoso de México vs. Colombia? Esta es la razón

Julián Quiñones será una de las grandes ausencias en el amistoso de México vs. Colombia, programado para este sábado en Baltimore (Estados Unidos).

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El delantero colombomexicano, figura del Mundial 2026 y nominado al Balón de Oro, no fue convocado por el técnico Rafa Márquez a raíz de una lesión muscular sufrida con su club, el Al-Qadisiya de Arabia Saudita.

Quiñones no es la única baja sensible que tiene México para enfrentar a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. El otro delantero titular, Raúl Jiménez, tampoco atendió el llamado a esta fecha Fifa después de haberse lesionado con el Wolverhampton en la segunda división de Inglaterra.

Raúl Jiménez celebrando un gol con Julián Quiñones en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

Rafa Márquez citó a nueve jugadores que militan en Europa, entre ellos el delantero Armando ‘la Hormiga’ González, recientemente fichado por el Olympiacos de Grecia, y el portero Alex Padilla, del Athletic Club.

Con seis convocados, las Chivas de Guadalajara son el club con más jugadores en esta primera lista de Márquez. Los atacantes Hugo Camberos y Santiago Sandoval, ambos de 19 años, no han debutado aún con la selección mayor.

“La responsabilidad de hacer mi primera convocatoria de la selección es algo que me enorgullece, es mucha responsabilidad convocar a seleccionados que sienten el orgullo de ser mexicanos”, dijo Rafa Márquez en un video publicado en las redes sociales del Tri.

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El amistoso entre México y Colombia está programado para este sábado, 26 de septiembre, a las 8:00 p. m. en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Ambos equipos llegan después de caer eliminados en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La Tricolor cayó a manos de Suiza en Vancouver, mientras que la selección mexicana se despidió prematuramente en un partidazo ante Inglaterra.

México decidió cambiar a su técnico y darle las llaves del combinado nacional a Rafa Márquez, mientras que Colombia le dio continuidad al proceso bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. En los últimos cuatro años, se han enfrentado tres veces en partidos amistosos, todos con victoria de Colombia.

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