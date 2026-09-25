Primer parte de Chicho Arango tras salir llorando: zozobra absoluta en Atlético Nacional

Atlético Nacional terminó su partido contra Millonarios con una preocupación importante por el estado de Cristian ‘Chicho’ Arango. El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego antes del final del compromiso y lo hizo entre lágrimas, luego de una acción en la que quedó comprometida su rodilla.

La escena generó preocupación inmediata en el cuadro verdolaga, especialmente por la forma en la que el atacante dejó el campo. Arango recibió atención del cuerpo médico y posteriormente fue sustituido, mientras sus compañeros intentaban conocer detalles sobre su estado.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios: “Gran temor a perder”

Lucas González se quejó de Millonarios tras el clásico ante Nacional: “Me da tristeza”

Una vez clausurado el encuentro, Lucas González, técnico de Atlético Nacional, se refirió a lo ocurrido y entregó el primer parte sobre el futbolista. El entrenador reconoció que el panorama inicial no es alentador, aunque aclaró que todavía no existe un diagnóstico definitivo.

“Y Chicho, hay que esperar a ver, no, no pinta muy bien, la verdad; desafortunadamente, el mecanismo de la lesión ya ha expuesto a la rodilla. Esperemos que no sea nada grave, pero hay que esperar a mañana a hacer valoraciones”.

¡SE PRENDEN LAS ALARMAS EN NACIONAL! Cristian 'Chicho' Arango sale de la cancha por un golpe con Stiven Vega. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/qh9hcDJWSs — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

El cuerpo médico de Atlético Nacional deberá realizar las respectivas evaluaciones para establecer el alcance de la lesión y determinar si el atacante podrá estar disponible para los próximos compromisos.

La incertidumbre se mantiene mientras el club espera los resultados de esos exámenes. La situación también representa un problema para Lucas González debido a las alternativas que tiene actualmente para ocupar la posición de delantero.

Sin delanteros

Atlético Nacional ya cuenta con una baja en esa zona del campo: Alfredo Morelos tampoco está a disposición del cuerpo técnico debido a otra lesión.

El atacante es una de las principales alternativas del plantel para jugar como referencia ofensiva, pero actualmente se encuentra fuera de competencia. Por eso, la situación de Arango llega en un momento especialmente delicado para el equipo.

Alfredo Morelos (der.), y Marlos Moreno (izq.) también están en la extensa lista de lesionados de Atlético Nacional. Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa

En días pasados se mencionó que se trató de un desgarro para el Búfalo, y eso lo lleva a estar mínimo unos cinco partidos sin estar disponible para la disciplina del verdolaga: Millonarios, Chapecoense, Junior, Tolima y Pasto.

Si los estudios determinan que ‘Chicho’ debe permanecer alejado de las canchas, Nacional tendría que afrontar sus siguientes compromisos con dos de sus principales delanteros fuera de disponibilidad.

La prioridad ahora está puesta en conocer los resultados de la valoración médica de Arango. A partir de ese diagnóstico, el cuerpo técnico podrá establecer cuánto tiempo tendrá que esperar para recuperar al futbolista y cuáles serán sus alternativas para los próximos partidos.

Por ahora, el único parte entregado públicamente por el entrenador mantiene la incertidumbre: González pidió esperar las valoraciones médicas y evitó anticipar un diagnóstico sobre el atacante.

En medio de lo que son sus compromisos locales, el próximo fin de semana el conjunto antioqueño deberá afrontar otro partido amistoso vs. Chapecoense. Este con motivo de la conmemoración de los 10 años de la tragedia del avión que cayó en zonas aledañas a Medellín.

Si bien el juego no representa exigencia máxima, a Nacional no le juega a favor que su plantel sume más minutos y se exponga a tener lesiones.