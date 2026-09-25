Yamid Amat Serna se pronuncia sobre el estado de salud de su padre, que está internado en la Fundación Santa Fe

A través de la red social X, Yamid Amat Serna, hijo del reconocido periodista Yamid Amat, anunció que su papá presenta una mejoría en su estado de salud.

De acuerdo con Yamid Amat Serna, la evolución de su papá ha sido positiva durante las últimas 24 horas. Así mismo, agradeció a la Fundación Santa Fe por todos los cuidados médicos que ha recibido el periodista.

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“Gratitud sin límite por tantas expresiones de afecto. La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas gracias a las acciones médicas y cuidados recibidos de manera incansable por parte del extraordinario equipo médico y de enfermería de la @fundaciónsantafedebogota. La fuerza del cariño manifestada en los múltiples mensajes solidarios ha sido aliento y soporte cierto. Continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento. Avanzamos paso a paso. En nombre de la familia, gracias de corazón”, dijo el hijo de Yamid Amat la mañana de este viernes 25 de septiembre.

El último reporte médico entregado por la Fundación Santa Fe fue el pasado martes 22 de septiembre, en el que se indicó que Amat, quien tiene 84 años, se encontraba recluido en la unidad de cuidados intensivos.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el señor Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde su ingreso en la noche de ayer ha requerido manejo integral y multidisciplinario. El paciente se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado”, se informó en dicho parte médico el pasado martes.

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El reconocido periodista está internado en la Fundación Santa Fe desde el pasado lunes 21 de septiembre, luego de sufrir una descompensación respiratoria mientras viajaba de Anapoima a Bogotá. Lo anterior, dado que Amat padece desde hace varios años enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).