Niño Prodigio revela el horóscopo de hoy, 25 de septiembre: consejos para cada signo

Este viernes 25 de septiembre llega cargado de movimientos energéticos que, según el reconocido astrólogo Niño Prodigio, marcarán el rumbo emocional y espiritual de cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Los cambios entre la energía de los planetas invitan a los amantes de los astros a prestar especial atención a algunas señales que brinda el universo, especialmente en temas relacionados con el amor, el trabajo y las decisiones que vienen postergándose desde hace varios días.

Fiel a su estilo cercano y reflexivo, el Niño Prodigio comparte sus predicciones diarias con el objetivo de orientar a quienes buscan claridad en medio de la incertidumbre o algunos consejos y señales para tomar decisiones importantes.

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En esta ocasión, los astros revelan oportunidades para cerrar ciclos, fortalecer vínculos y replantear metas personales, siempre desde una mirada consciente y alineada con la energía del momento.

A continuación, se presentan el horóscopo y las predicciones de cada signo, teniendo en cuenta su elemento fundamental, para hoy viernes, 25 de septiembre.

Esto puede ser interpretado como una guía hacia la búsqueda de una jornada con mayor confianza, optimismo y apertura frente a los cambios que el destino pueda traer.

Niño Prodigio: el astrólogo habló sobre lo que sucedería a lo largo de la jornada. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Horóscopo del 25 de septiembre de 2026

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

“La confianza en tus capacidades crecerá y te impulsará a construir un futuro más sólido. Las relaciones, los proyectos compartidos y la búsqueda de nuevos horizontes te ayudarán a avanzar”.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

“La experiencia acumulada dará frutos concretos. Será un momento ideal para fortalecer tus bases, asumir responsabilidades con sabiduría y tomar decisiones que favorezcan tu estabilidad y bienestar”.

Horóscopo del Niño Prodigio para HOY. Foto: @niñoprodigio

Aire: Géminis, Libra y Acuario

“Las alianzas, los aprendizajes y las conexiones significativas abrirán nuevas puertas. Encontrarás apoyo en personas valiosas y podrás desarrollar proyectos que amplíen tu visión”.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

“Atravesarás un proceso de crecimiento interior que te ayudará a ganar seguridad y profundidad. La familia, la espiritualidad y la transformación personal serán pilares fundamentales para encontrar el equilibrio”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.